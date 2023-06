Ftse Mib sopra 28.000 ma il vero vincitore del semestre è Bitcoin. Quali opportunità d’investimento?

I mercati finanziari europei si presentano oggi con un leggero rialzo in avvio di seduta, segnando un aumento dello +0,4% per il Dax, dello +0,4% per il Cac40, dello +0,30% per il Ftse100 e un notevole incremento dello +0,47% a 28.059 punti per il Ftse Mib.

Nonostante le preoccupazioni delle banche centrali abbiano trovato conferma nei dati macro di ieri, 29 giugno, che indicano il leggero calo dell’inflazione e un’economia che non sembra entrare in una fase di recessione, neppure soft, i listini mondiali hanno continuato a registrare aumenti, con il MSCI World, l’S&P 500 e Piazza Affari in salita.

L’inflazione in Francia a giugno è stata confermata al 4,5% anno su anno, mentre l’attenzione si sposta ora sull’inflazione dell’Eurozona, prevista al 5,7%.

Il Ftse Mib si avvicina alla soglia psicologica dei 28.000 punti, raggiungendo così il massimo degli ultimi cinque anni. Nonostante questo risultato positivo, va sottolineato che i rendimenti sono in aumento.

Il rendimento del Treasury Usa a 10 anni ha registrato un balzo del +4%, lo spread BTP/Bund è scambiato a 167 punti base, con il rendimento del BTP che sale al 4,101% durante una settimana di collocamenti a medio-lungo termine, offrendo nuove opportunità di investimento per gli investitori.

Il vero vincitore del semestre resta Bitcoin

Tuttavia, il vero vincitore del primo semestre del 2023 è il Bitcoin, che ha registrato un aumento del +84%. Questo dimostra che i mercati sono tornati ad adottare una modalità di rischio più elevato, con un forte appetito per gli investimenti ad alto rendimento.

Durante il semestre, sono emerse importanti statistiche macroeconomiche, tra cui la variazione della disoccupazione in Germania a giugno, il tasso di disoccupazione in Italia a maggio, l’indice dei prezzi al consumo nell’Eurozona a giugno (stimato al 5,7% su base annua, stabile su base sequenziale) e l’indice dei prezzi delle spese personali principali a maggio.

L’andamento del mercato azionario italiano nel primo semestre 2023

Nel mercato azionario italiano, alcune aziende si distinguono: Intesa Sanpaolo ha stretto una nuova partnership strategica con Man Group per offrire opportunità di investimento innovative ai clienti di private banking. La società Erg, tramite la sua controllata Erg Power Generation, ha venduto la centrale termoelettrica di Priolo Gargallo ad Achernar Assets AG, offrendo prospettive di investimento interessanti.

Sul fronte delle pubblicazioni finanziarie, Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, ha approvato un dividendo di 100 milioni di euro, offrendo opportunità di investimento nelle diverse holding del gruppo.

Inoltre, Mondadori ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2023 e ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Star Shop, società di distribuzione di fumetti, suggerendo nuove possibilità di crescita nel settore editoriale.

L’attuale scenario offre interessanti opportunità agli investitori interessati a sfruttare le potenzialità di crescita sia nel mercato azionario italiano che delle criptovalute. La volatilità e le prospettive di crescita creano uno scenario favorevole a coloro che cercano di diversificare il proprio portafoglio e sfruttare le tendenze di mercato in continua evoluzione.

Comprare azioni diversificando il portafoglio è infatti un’ottima strategia. Le 2 migliori piattaforme per farlo ad oggi secondo il nostro parere sono:

– Freedom24: zero commissioni per i primi 30 giorni e possibilità di conservare i fondi in denaro in un conto cumulativo D al 3% a dollari e 2.5% a euro all’anno. > clicca qui per andare sul sito ufficiale >

– Fineco Bank: 50 ORDINI GRATUITI, 12 mesi a zero canone e consulenti 100% disponibili anche online > Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!