3 stacchi di dividendi oggi 26 giugno 2023: uno rende addirittura il 4,7%!

Nonostante il grosso con gli stacchi dei dividendi di Borsa Italiana sia oramai alle spalle, anche oggi ci sono degli appuntamenti interessati per gli investitori che sono alla ricerca di rendimenti. Certo la fase dei lunghi elenchi è finita (per quest’anno), tuttavia, ci sono ancora addirittura delle società quotate sul Ftse Mib ad essere alle prese con la remunerazione degli azionisti. Delle azioni che oggi faranno felici i rispettivi azionisti, una è quotata sul Ftse Mib. Inoltre tra i tre dividend yield riferiti agli stacchi di oggi 26 giugno 2023, uno è pari al 4,7%. Si tratta di un rendimento che non è affatto male.

Insomma c’è più di un motivo per considerare l’appuntamento di oggi con gli stacchi dei devidendi.

Nei prossimo paragrafi chiariremo quali sono le quotate alle prese con la remunerazione del loro azionariato, quale è l’ammontare della cedola e ovviamente a quanto ammonta il rendimento da dividendo di questi titoli sulla base delle valutazioni di borsa di venerdì scorso.

Quali sono le quotate che oggi staccano il dividendo 2023

Come già accennato in precedenza, le quotate che oggi sono alle prese con lo stacco della cedola sono tre. L’appuntamento non è da prendere sotto gamba perchè c’è anche un titolo del Ftse Mib coinvolto: STMicroelectronics.

La quotata attiva nel settore dei micro-chip stacca il suo dividendo trimestrale che è pari a 0,06 dollari. Il dividendo totale di STM 2023, relativo all’esercizio 2022, è pari a 0,24 dollari per azione.

Accanto a STM, ci sono poi due altri titoli sempre alle prese con lo stacco della cedola: Unieuro e DigitTouch. La prima è quotata sul segmento Star mentre la seconda su Euronext Growth Milan. Il dividendo Uniuero 2023 è pari a 0,49 euro mentre quello di DigitTouch ammonta a 0,025 euro.

In tutti e tre i casi si tratta di cedole tutto sommato contenute. Tutti e tre i dividendi in stacco oggi verranno poi pagati il prossimo 28 giugno (mercoledì).

Quanto rendono i dividendi in stacco oggi 26 giugno 2023

Agli investitori non interessa solo l’ammontare del dividendo ma anche il rendimento da dividendo detto anche dividend yield.

Tecnicamente si tratta di una misura finanziaria che esprime il rendimento annuo di un investimento in azioni in termini di dividendi distribuiti dalla società rispetto al prezzo corrente dell’azione. In altre parole, il dividend yield rappresenta la percentuale di dividendi che un azionista riceve rispetto al prezzo di mercato dell’azione.

Il calcolo del dividend yield si ottiene dividendo il dividendo annuale per azione (il totale dei dividendi che la società distribuisce nel corso di un anno) per il prezzo corrente dell’azione e moltiplicando il risultato per 100 per ottenere la percentuale. Ad esempio, se un’azione ha un dividendo annuale di $2 e il prezzo corrente dell’azione è di $40, il dividend yield sarà del 5% ($2 dividendo annuale / $40 prezzo corrente x 100).

Il dividend yield è utilizzato per una valutazione sulla redditività degli investimenti in azioni.

Detto questo, tra i tre dividendi in stacco oggi, ad offrire il rendimento più alto è quello di Unieuro che è pari a 4,7 per cento. Il dividend yield di DigitTouch ammonta invece all’1,02 per cento e quello di STM (ma in questo caso non si può fare alcun confronto, essendo la cedola di STM di tipo trimestrale) allo 0,14 per cento.

