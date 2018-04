Calendario prima trimestrale 2018 Borsa: tutti gli appuntamenti da non perdere

Ecco l'elenco delle date di pubblicazione dei primi conti trimestrali del 2018.

Puntuale come ad ogni primavera, si avvicina il momento della pubblicazione dei conti trimestrali di Borsa Italiana, i primi per questo 2018. Un momento utile per capire in che modo ha preso il via il nuovo esercizio, e in che modo troveranno o meno conferma gli auspici degli scorsi mesi.

Ecco dunque il calendario delle imminenti pubblicazioni, con qualche appuntamento di maggiore rilevanza da segnare in rosso sulla propria agenda!

APRILE 2018

Trimestrali 10 aprile

AMBIENTHESIS: bilancio

Trimestrali 12 aprile

BENI STABILI

CLASS EDITORI: bilancio

Trimestrali 13 aprile

BASTOGI: bilancio

BIOERA: bilancio

BOERO BARTOLOMEO: bilancio

KI GROUP: bilancio

Trimestrali 16 aprile

INDEL B: bilancio

Trimestrali 18 aprile

Fervi S.p.A: bilancio

OVS: bilancio

Trimestrali 19 aprile

NEUROSOFT: bilancio

Trimestrali 20 aprile

BB BIOTECH

FABRICA IMMOBILIARE SGR

MEDIACONTECH: bilancio

Trimestrali 23 aprile

BANCA GENERALI

SAIPEM

SOGEFI

INDUSTRIA E INNOVAZIONE: bilancio (27/04/2018)

Trimestrali 24 aprile

BASIC NET

MEDIASET: bilancio

Trimestrali 26 aprile

ENI

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

GEDI Gruppo Editoriale

Ki group S.p.a

UNIEURO: bilancio

CSP INTERNATIONAL: bilancio

Trimestrali 27 aprile

ACSM - AGAM

C.I.R: 1a trimestrale

CNH INDUSTRIAL

COFIDE

LU-VE S.p.A

LUXOTTICA GROUP

NETWEEK: bilancio

TerniEnergia: bilancio

Trimestrali 30 aprile

M&C

TREVI GROUP: bilancio

MAGGIO 2018

Trimestrali 2 maggio

AMPLIFON

PRELIOS

RENO DE MEDICI

Trimestrali 3 maggio

ASSICURAZIONI GENERALI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

COIMA RES

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING

EI TOWERS

FERRARI

TESMEC

Trimestrali 4 maggio

EDISON

MONCLER

VITTORIA ASSICURAZIONI

Trimestrali 5 maggio

BioDue S.p.A.

Trimestrali 7 maggio

ASTM

BANCO DI SARDEGNA

CERVED INFORMATION SOLUTIONS

ELICA

FINCANTIERI

GEQUITY

ITALGAS

MONRIF

POLIGRAFICI EDITORIALE

PRIMA INDUSTRIE

Poligrafici Printing

RISANAMENTO

SALVATORE FERRAGAMO

SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI

VALSOIA

Trimestrali 8 maggio

ANSALDO STS

BANCA CARIGE

BANCA GENERALI

BPER BANCA

BREMBO

CREDITO VALTELLINESE

DAVIDE CAMPARI - MILANO

DeA Capital Real Estate SGR

DiaSorin

FINECOBANK

INDEL B

INTESA SANPAOLO

INVESTIRE SGR

LEONARDO

PIAGGIO & C.

RECORDATI

SNAM

Trimestrali 9 maggio

AEDES

ALERION CLEANPOWER

BANCA FARMAFACTORING

BANCO BPM

BNP Paribas REIM SGR

Culti Milano S.p.A

DATALOGIC

ENEL

EPRICE

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione

ITALIAONLINE

ITALMOBILIARE

LVENTURE GROUP

MAIRE TECNIMONT

POSTE ITALIANE

RAI WAY

RCS MEDIAGROUP

SAFILO GROUP

SALINI IMPREGILO

TAS-TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI

TERNA

TOD’S

UNICREDIT

YOOX NET-A-PORTER GROUP

ZIGNAGO VETRO

Trimestrali 10 maggio

A2A

ACEA

AEFFE

AVIO

AZIMUT HOLDING

BANCA IFIS

BANCA INTERMOBILIARE

BANCA MEDIOLANUM

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA PROFILO

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

BE

BRUNELLO CUCINELLI

BUZZI UNICEM

CATTOLICA ASSICURAZIONI

CEMENTIR HOLDING

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA

CREDITO EMILIANO

DE’ LONGHI

DEA CAPITAL

DIGITAL BROS 3

DOBANK

FALCK RENEWABLES

Giglio Group S.p.A

HERA

IMMSI I

INTERPUMP GROUP

INWIT

IREN

ISAGRO

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

MEDIOBANCA

NICE

PIRELLI & C.

PRYSMIAN

RETELIT

TOSCANA AEROPORTI

TXT e-SOLUTIONS

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIPOL

UNIPOLSAI

Trimestrali 11 maggio

ASTALDI

ATLANTIA

BANCA FINNAT EURAMERICA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA SISTEMA

FIERA MILANO

GRUPPO MUTUIONLINE

MOLMED

POLIGRAFICA S. FAUSTINO

SOL

TerniEnergia

Trimestrali 14 maggio

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI

ANIMA HOLDING

AQUAFI

ASCOPIAVE

B&C SPEAKERS

BIALETTI INDUSTRIE

BIESSE

CAD IT

CAIRO COMMUNICATION

CALEFFI

CEMBRE

CONAFI PRESTITO’

ENAV

ENERVIT

ERG

ESPRINET

EUKEDOS

EUROTECH

EXPRIVIA

FINTEL ENERGIA GROUP

FULLSIX

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

GEFRAN

GIMA TT

IT WAY

LANDI RENZO

MARR

MONDO TV

PIERREL

PININFARINA

SARAS

SERVIZI ITALIA

Safe Bag S.p.A

TAMBURI

ZUCCHI

Trimestrali 15 maggio

ACOTEL GROUP

ARNOLDO MONDADORI EDITORE

CLASS EDITORI

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

EMAK

El.En

FIDIA

FILA

GAMENET GROUP

GEOX

Giorgio Fedon & Figli S.p.A

IMA

IRCE

IVS GROUP

K.R.ENERGY

LA DORIA

MEDIASET

OPENJOBMETIS

RATTI

REPLY

SABAF

SAES GETTERS

SNAITECH

TECHNOGYM

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Trimestrali 16 maggio

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE

TELECOM ITALIA

Trimestrali 17 maggio

Equita Group S.p.A

PARMALAT

Trimestrali 18 maggio

Agatos S.p.A: bilancio

Trimestrali 24 maggio

WIIT S.p.A

WM Capital S.p.A: bilancio

Trimestrali 25 maggio

Innovatec S.p.A: bilancio

Modelleria Brambilla: bilancio

Trimestrali 26 maggio

IMVEST: bilancio

Trimestrali 28 maggio

AXELERO S.p.A.

Trimestrali 30 maggio

Ecosuntek S.p.A.: bilancio

GIUGNO 2018

Trimestrali 13 giugno

Masi Agricola S.p.A.: bilancio

Trimestrali giovedì 14 giugno

TREVI GROUP

Trimestrali 20 giugno

OVS

Trimestrali 28 giugno

I GRANDI VIAGGI: semestrale

Trimestrali 29 giugno

Abitare In S.p.a.: semestrale