Prysmian azioni peggiori sul Ftse Mib oggi, effetto Westernlink è già finito

Dopo il rally del 4% registrato nella seduta di ieri, Prysmian oggi è subito vittima dei realizzi su Borsa Italiana

Neppure il tempo per festeggiare le buone notizie riguardanti la riparazione del cavo sottomarino Westernlink che, per le azioni Prysmian, è subito arrivato il momento delle prese di profitto. Mentre è in corso la redazione del post, le azioni Prysmian si confermano le peggiori sul Ftse Mib oggi con un ribasso dell'1,3 per cento a quota 17,185 euro. Nel corso della mattinata il titolo ha toccato un massimo intraday a quota 17,39 euro (in pratica il prezzo di apertura) e un minimo a 17,14 euro. Considerando queste indicazioni di prezzo è possibile affermare che tutta la seduta ha fin qui visto Prysmian in forte ribasso. Un andamento di questo tipo è frequente nei casi di prese di profitto e infatti il titolo "sconta" il forte rally registrato nella seduta di ieri. La terza di Ottava si è infatti chiusa per la società dei cavi e sistemi con un rialzo del 4 per cento che aveva consentito migliorare leggermente l'andamento della performance del titolo su base mensile e annua. Migliorare, nel caso di Prysmian, significa unicamente rendere meno peggio e infatti l'andamento del titolo Prysmian su base mensile, considerando il dato di oggi, resta negativo per l'8,9 per cento. In forte rosso anche la performance del titolo su base annua con un calo del 32 per cento.

La corsa a comprare azioni Prysmian che è avvenuta ieri è stata un effetto delle buone notizie che sono arrivate da Oltre Manica. La società ha reso noto che Westernlink, il cavo sottomarino che collega Scozia e Galles, dovrebbe tornare ad essere operativo dal prossimo 23 marzo. La stessa Westerlink ha reso noto sul suo sito che i lavori effettuati per riparare la faglia che si era creata sulla sezione del cavo terrestre meridionale di WesternLink sono andati a buon fine. Il risultato dell'intervento è stato talmente positivo da essere migliore delle attese stesse. Considerando lo stato attuale dei lavori, Westernlink ha precisato che la riparazione e i test saranno completati prima di quanto previsto. In pratica considerando i tempi fisiologici per il completamente dei lavori e per l'esecuzione dei test, Westernlink ha indicato per il 23 marzo prossimo la data di rimessa in funzione dell'importante cavo.

La questione del cavo WesternLink è sempre stata molto condizinante per l'andamento delle azioni Prysmian su Borsa Italiana. Come si ricorderà, quando fu data notizia della rottura dell'opera, le quotazioni della società subirono un forte deprezzamento.