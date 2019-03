Dividendo Enel 2019 a 0,28 euro (saldo più acconto) e risultati 2018 in crescita: azioni "calde" su Borsa Italiana oggi

Approvati ieri sera a borsa chiusa i conti 2018 di Enel: il saldo sul dividendo sarà pari a 0,14 euro

Il via libera arrivato ieri sera dal consiglio di amministrazione di Enel ai conti definitivi relativi all'esercizio 2018, rende inevitabimente calde le azioni della società su Borsa Italiana oggi. In linea generale i risultati al 31 dicembre 2018 di Enel non hanno rivelato alcuna sorpresa. I conti sono stati in linea con i dati preliminari Enel 2018. Tuttavia alcune singole voci e soprattutto le decisioni relativi all'ammontare del saldo sul dividendo Enel 2019 potrebbero condizionare le quotazioni della società elettrica nell'ultima di Ottava. Per capire come posizionarsi sulle azioni Enel su Borsa Italiana oggi è necessario andare ad esaminare i risultati partendo proprio della questione cedola.

Il consiglio di amministrazione della società ha stabilito che il dividendo Enel 2019, relativo all'esercizio 2018, sarà pari a 0,28 euro. Considerando che a gennaio era già avvenuto lo stacco di un acconto sul dividendo pari a 0,14 euro, la cedola che verrà staccata nei prossimi mesi a titolo di saldo sarà pari ad altri 0,14 euro. Acconto e saldo sul dividendo Enel 2019 hanno quindi pari importo. La data di stacco del saldo è stata fissata per il 22 luglio mentre la data di pagamento è il 24 luglio. Considerando le azioni Enel oggi in circolazione, il monte dividendi Enel ammonta a 2,85 miliardi di euro, importo che si confronta con un utile netto ordinario di gruppo che invece ammonta a 4,06 miliardi. Il dato è completamente allineato con la politica dei dividendi per l'esercizio 2018 che era stata annunciata in precedenza agli investitori e che prevedeva il pagamento di un dividendo pari all’importo più elevato tra 0,28 euro per azione e il 70 per cento del risultato netto ordinario del gruppo. Il dividendo Enel 2019, quindi, ha completamente rispettato le attese confermando gli impegni della società presso i suoi azionisti.

A condizionare l'andamento delle azioni Enel su Borsa Italiana oggi, oltre alle cedole, saranno anche i conti 2018. Enel ha chiuso lo scorso anno con ricavi pari a 75,67 miliardi di euro, in rialzo dell'1,4 per cento rispetto ai 74,64 miliardi di euro messi a segno nel 2017. In progressione anche il Margine Operativo Lordo Enel 2018 che si è attestato a 16,35 miliardi di euro, il 4,5 per cento in più rispetto ai 15,65 miliardi di euro del 2017. I migliori margini ottenuti nelle rinnovabili hanno permesso al MOL Enel di salire ancora. Balzo in avanti per l'utile netto che ha registrato una progressione da 3,78 miliardi a 4,79 miliardi di euro. Per quello che riguarda la variazione dell'utile netto Enel 2018 essa è stata del 26,7 per cento.

Indicazioni meno positive sono arrivate dal debito con l'indebitamento netto che alla fine del 2018 aveva raggiunto quota 41,09 miliardi di euro con una progressione del 9,8 per cento. Il balzo è stato causato, come specificato dalla società, dalle acquisizioni realizzate nel 2018 tra le quali quelle della società brasiliana Enel Distribuição São Paulo.

Il prezzo delle azioni Enel su Borsa Italiana oggi riparte da 5,59 euro. La performance della quotazione Enel ha evidenziato nell'ultimo mese un rialzo del 6,65 per cento.