Fusioni banche italiane: BPER Banca in pole nel risiko bancario

Si rafforza l'alleanza tra Unipol Banca e BPER Banca ma le vere novità sono attese per il 2020

L'attenzione della stampa finanziaria continua ad essere rivolta all'attesissimo risiko del settore bancario. Sulle fusioni tra le banche italiane è stato detto tutto e il contrario di tutto con numerose ipotesi passate al vaglio degli analisti.

Concretamente la stagione delle fusione tra le banche italiane non è ancora iniziata ma tutti gli esperti che sono intervenuti sull'argomento sono convinti di una cosa: nel momento in cui verrà annunciata la prima fusione tra due istituti, la strada del risiko sarà tutta in discesa. In poche parole basterà una prima fusione per andare a determinare poi un effetto a cascata.

Se su questo punto gli esperti sono concordi, lo sono molto di meno a proposito dell'identità della banca che farà partire la stagione delle fusioni tra gli istituti di credito.

Sull'argomento è intervenuto oggi Milano Finanza. Secondo il prestigioso quotidiano, BPER Banca sarebbe tra i candidati di quel risiko tra le banche italiane che il mercato attende da molto tempo. La banca emiliana, quindi, potrebbe essere tra le prime a partecipare alle operazioni di M&A pronosticate da molti osservatori per il prossimo anno.

In attesa che inizi la stagione delle fusioni tra banche italiane, BPER Banca stringe sull'alleanza con Unipol. Sempre secondo Milano Finanza sarebbe in corso di perfezionamento la migrazione dei sistemi informativi, operazione con la quale si concluderà il processo di integrazione di Unipol Banca in BPER Banca. Dopo questo passaggio tecnico è possibile che già a partire dai primi mesi del 2020 possa entrare nel vivo la discussione sull'eventuale merger tra i due istituti che hanno un forte radicamento nella ricca ed efficiente regione Emilia Romagna.

Ecco il timing indicato da Milano Finanza in merito al processo di integrazione di Unipol Banca in BPER Banca. Giorno lunedì 25 novembre la migrazione dei sistemi informativi dovrebbe essere completata.

Successivamente giovedì 28 novembre il consiglio di amministrazione di BPER Banca dovrebbe fare un bilancio completo del deal. In quella circostanza potrebbero esserci anche accenni a quelle che potrebbero essere le prossime operazioni in vista.

A prescindere da questo comunque è un dato di fatto che per BPER Banca si stia sempre più avvicinando uan stagione molto movimentata.

Il prezzo delle azioni BPER Banca su Borsa Italiana oggi parte da 4,225 euro. Nel corso dell'ultimo mese le quotazioni della Popolare dell'Emilia Romagna hanno segnato un rialzo del 19 per cento. Ancora meglio è andata alla prestazione del titolo su base annua che ha segnato un aumento del 24 per cento.