Pirelli, NEXI e Banco BPM migliori azioni della prima seduta 2020 di Borsa Italiana

Borsa Italiana inizia nel migliore dei modi il nuovo anno: Diasorin unico titoli in ribasso

Borsa Italiana ha iniziato con il piede giusto il nuovo anno. Dopo circa un'ora dall'apertura delle contrattazioni, ulk Ftse Mib registra oggi 2 gennaio un rialzo di poco meno di un punto percetuale. In pratica il principale indice azionario di piazza affari ha iniziato il nuvo anno continuando a seguire il trend che era già emerso nel corso del 2019.

Ricordiamo, però, che le previsioni sul possibile andamento di Borsa Italiana nel 2020 non sono affatto positive come si può leggere in questo articolo.

Stime e previsioni a parte, la tendenza che oggi sembra essere imposta in avvio di contrattazioni è comunque significativa. Ad eccezione di alcuni casi isolati, tutti i titoli del Ftse Mib oggi sono tinti di verde. Tra le azioni migliori della seduta ci sono: Pirelli, NEXI, Banco BPM e Italgas. Il solo titolo in ribasso è Diasorin che registra una flessione dello 0,35 per cento.

L'andamento di Borsa Italiana oggi 2 gennaio sembra essere una risposta al report di BlackRock che è stato ripreso dall'edizione odierna de La Repubblica. Il fondo americano ha lanciato un allarme ben preciso sul mercato azionario italiano. Secondo BlackRock i problemi della politica italiana e l'alto livello di indebitamento pubblico potrebbero avere un impatto negativo sugli investitori frenando la performance di Borsa Italiana nel 2020.

Tornando all'andamento di oggi, oltre ai titoli che registrano le performance più robuste sul Ftse Mib, ve ne sono altri che hanno invece i riflettori puntati addosso a causa di alcune news che li vedono direttamente coinvolti. E' questo il caso di Atlantia e Azimut Holding. La prima segna in apertura di seduta un rialzo dello 0,38 per cento dando l'impressione di essere in attesa di conoscere quello che potrebbe essere il destino di Autostrade per l'Italia.

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio ha riaffermato che è sua volontà procedere con la revoca dalle concessione ad Autostrade e al provvisorio affidamento della stessa all’Anas "in attesa di una nuova gara, come stabilito nel decreto legge Milleproroghe, che ha inoltre riformato l’eventuale procedura di indennizzo della società". Autostrade per l'Italia, dal canto suo, ha reagito definendo incostituzionali le indicazioni che sono state fissare nel decrero Milleproroghe.

Per quello che riguarda il titolo Azimut, invece, la quotata del risparmio gestito potrebbe risentire delle dichiarazioni rilasciate dal suo presidente Pietro Giuliani in una intervista apparsa sul Sole 24 Ore del 31 dicembre. Il manager ha affermato che l'obiettivo della holding resta quello di crescere all'estero mediante acquisizioni sia sul versante distributivo che in quello della gestione. Secondo Giuliani, invece, in Italia non ci sono occasioni interessanti.