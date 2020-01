Borsa Italiana crolla: azioni peggiori STM, CNH e Tenaris, MPS in controtendenza

© Shutterstock

Forte correzione per il Ftse Mib con UBI Banca e Banco BPM tra i pochi titoli a salvarsi

Prima di Ottava da dimenticare per la borsa di Milano. In scia all'andamento negativo di tutte le borse europee, anche piazza affari registra un calo molto robusto. A pochi minuti dal giro di boa delle 13,30, il Ftse Mib segna un calo dell'1,64 per cento a quota 23581 punti, dopo aver raggiunto un minimo intraday a quota 23510 punti. Al di là della leggera ripresa rispetto all'andamento delle scorse ore, il paniere di riferimento di Borsa Italiana continua a muoversi sui minimi e le possibilità di una chiusura in forte ribasso restano molto alte.

🔝 CONTO E CARTA GRATUITI – Conto corrente ZERO SPESE con N26 — Carta Conto con IBAN (anche prelievi e bonifici gratuiti) + Bonus fino a 150€ invitando i tuoi amici. ✅ Scopri di più sul sito ufficiale >>

A condizionare negativamente l'andamento di tutte le borse europee sono le preoccupazioni per la crescente diffusione del coronavirus che, tra l'altro, sta avendo come conseguenza il crollo del prezzo del petrolio e il rally delle quotazioni dell'oro. La paura per l'epidemia di coronavirus, è talmente forte che la soddisfazione per l'esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna, con la sconfitta della Lega di Salvini, è passata in secondo piano.

In questo contesto trovare su Borsa Italiana oggi 27 gennaio dei titoli in rialzo, è quasi impossibile. Le vendite risultano essere molto accanite su titoli come STM, CNH Industrial e Tenaris. Le tre peggiori azioni sul Ftse Mib, registrano un calo, rispettivamente, del 5,1 per cento, del 5 per cento e del 4,25 per cento. Nell'elenco dei titoli peggiori di oggi figura anche Salvatore Ferragamo che perde il 3,8 per cento. La maison della moda era già crollata nei giorni scorsi assieme a Moncler a causa delle notizie in arrivo dalla Cina.

Tra i pochi titoli in rialzo sul paniere di riferimento della borsa di Milano ci sono i due bancari Banco BPM e UBI Banca. Entrambi i titoli segnano progressione di circa un punto percentuale. Il rialzo potrebbe essere sostenuto dalle indiscrezioni in merito al possibile coinvolgimento delle due banche nella privatizzazione di Banca MPS. Tra l'altro proprio le quotazioni di Monte dei Paschi (il titolo è fuori dal Ftse Mib) si muovono in decisa controtendenza rispetto al sentiment di oggi dei mercati. Il prezzo delle azioni MPS, infatti, segna un balzo del 3,24 per cento in scia ai rumors lanciati da Milano Finanza secondo cui proprio la banca toscana potrebbe essere al centro del sistema bancario europeo.