Banche italiane: quali azioni comprare prima dei bilanci 2019

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il target price su UBI Banca, Banco BPM, BPER Banca e Unicredit

La stagione dei bilanci 2019 e dei dividendi 2020 è ormai alle porte. Già a partire dalle prime settimane di febbraio molte società quotate su Borsa Italiana renderanno noti i conti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre ed eventuali decisioni sulla remunerazione degli azionisti. Come risulta dal calendario bilancio 2019 di Borsa Italiana, tra le prime quotate a convocare i rispettivi CdA per approvare i conti ci sono le banche.

Proprio alle azioni delle banche italiane quotate sul Ftse Mib, gli analisti di Goldman Sachs hanno dedicato un lungo report. Fondamentalmente il giudizio generale degli analisti Usa sulle banche italiane resta immutato anche se, in vista proprio dei conti 2019, Goldman Sachs ha effettuato alcuni upgrade di target price.

Prima di scendere nel dettaglio un utile specchietto riassuntivo che può essere usato da chiunque investe in azioni anche attraverso il CFD Trading.

I titoli su cui Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il target price sono: Unicredit BPER Banca UBI Banca

I titoli su cui Goldman Sachs ha confermato il target price in essere sono Banca MPS e Intesa Sanpaolo

Il giudizio della banca d'affari americana può essere molto utile per capire come posizionarsi sulla singola società in vista della pubblicazione dei sui conti 2019.

Azioni Unicredit le preferite di Goldman Sachs

Il titolo bancario preferito da Goldman Sachs era e resta Unicredit. Sulle azioni della banca guidata da Mustier gli analisti americani hanno rating buy. Nel nuovo report pubblicato in vista della pubblicazione del bilancio 2019 di Unicredit, gli analisti hanno alzato il target price da 18 a 18,1 euro. Il nuovo target price implica un apprezzamento del 35 per cento rispetto alla quotazione Unicredit su Borsa Italiana oggi.

L'upgrade di target price su Unicredit è scaturito da un miglioramento del miglioramento dell'1 per cento delle previsioni sull'utile per azione di Unicredit per il triennio 2019/2021.

Azioni UBI Banca: target price promosso

Anche le azioni UBI Banca sono da comprare secondo Goldman Sachs. Gli esperi americani, nella loro valutazione prima della pubblicazione del bilancio 2019 della banca, hanno rivisto il prezzo obiettivo dal precedente 4,25 euro a 4,3 euro. Il nuovo target price ingloba un potenziale rialzo del 48 per cento del prezzo delle azioni UBI Banca rispetto a quelle che sono le quotazioni attuali.

Questo significa che, stando al parere degli analisti, conviene investire sulle azioni UBI Banca in vista della pubblicazione del bilancio 2019 della società. Per scommettere su un rialzo del titolo puoi prendere in considerazione anche il CFD Trading e guadagnare con gli apprezzamenti senza essere tenuto a diventare azionista della banca.

Azioni Banco BPM ancora da comprare

Upgrade di target price di Goldman Sachs anche sulle azioni Banco BPM. Gli analisti hanno alzato il prezzo obiettivo sulla banca da 2,75 euro a 2,85 euro con rating confermato a buy ossia comprare. Il nuovo prezzo obiettivo implica un rialzo del 38 per cento rispetto a quelle che sono le quotazioni attuali.

Gli esperti hanno tagliato a 0,3 euro la stima sull’utile per azione della banca per l'esercizio 2019 a causa del taglio delle stime di crescita sul quarto trimestre 2019.

AZIONI BPER Banca restano neutral

Sulle azioni BPER Banca gli analisti di Goldman Sachs hanno confermato il rating neutral con un target price che è stato invece aumentato da 5,7 euro a 5,8 euro. Rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni del titolo il nuovo prezzo obiettivo implica un rialzo del 26 per cento.

L'upgrade di target price è stato motivato alla luce dell'avvenuto miglioramento del 2 per cento delle previsioni sull’utile per azione dell'ex Popolare Emilia Romagna per il biennio 2019/2020. Il miglioramento, hanno concluso gli analisti, è avvenuto nonostante la riduzione della stima di crescita registrata nel quarto trimestre 2019.