Dividendo UBI Banca 2020 a 0,13 euro, oggi bilancio 2019 in uscita

Le stime del consensus in vista della pubblicazione dei conti 2019 di UBI Banca e dei risultati relativi al quarto trimestre

Aggiornamento ore 14,40 - Come da attese, il consiglio di amministrazione di UBI Banca ha deliberato sul dividendo 2020, relativo all'esercizio 2019 e ha approvfato i conti al 31 dicembre.

Per quello che riguarda la remunerazione degli azionisti il management di UBI Banca ha proposto la distribuzione di un dividendo 2020 pari a 0,13 euro per azione in aumento dai 0,12 euro per azione staccati nel 2019 sull'esercizio 2018. Considerando il prezzo delle azioni UBI Banca al termine della seduta del 7 febbraio, il dividend yield UBI 2020 è pari al 4,4 per cento. La data di stacco del dividendo UBI Banca 2020 è stata fissata per il 18 maggio con pagamento dal 20 maggio.

Per quello che riguarda l'esercizio al 31 dicembre, UBI ha chiuso l'anno con un margine di interesse pari a 1,72 miliardi di euro, in ribasso dagli 1,79 miliardi del 2018 mentre i proventi operativi della banca bergamasca sono stati pari a 3,64 miliardi di euro, in rialzo del 3,4 per cento rispetto all'anno precedente. Di cosneguenza il risultato della gestione operativa è ammontato a 1,27 miliardi di euro, in rialzo rispetto a un anno fa.

La banca ha chiuso l'anno con utili in crescita a 352,9 milioni di euro contro i 302,4 milioni di euro dell'anno precedente.

Per quello che riguarda i dati patrimoniali, alla fine del 2019 i crediti netti verso la clientela della banca erano pari a 84,6 miliardi, in ribasso rispetto agli 85,2 di fine settembre 2019. Buone indicazioni dagli NPL con gli stock di crediti deteriorati totali lordi che sono stati pari a 6,84 miliardi, in flessione del 17,7 per cento rispetto al 30 settembre 2019 e del 29,6 per cento rispetto a fine 2018.

Per quanto riguarda i ratio patrimoniali a fine dicembre il CET1 della banca era pari al 12,29 per cento contro il 12,09 per cento di fine settembre 2019 mentre il Total Capital Ratio era pari al 15,83 per cento fully loaded contro il 15,58 per cento al 30 settembre 2019 e il 13,44 a dicembre 2018.

Dal consiglio di amministrazione sono arrivate anche delle indicazioni sull'esercizio 2020. UBI ha dichiarato che l'anno si dovrebbe chiudere con un utile netto maggiore di quello del 2019 e quindi con un rialzo del dividendo.

Il management ha anche anticipato che i crediti deteriorati lordi dovrebbero segnare un calo a fine anno anche in considerazione dell'analisi sul possibile avvio di una operazione di cessione di crediti deteriorati SME per circa 800 milioni di euro lordi che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno in corso.

Bilancio 2019 e dividendo 2020 UBI Banca in uscita oggi

Come da attese prosegue molto alla spicciolata la pubblicazione da parte delle quotate sul Ftse Mib, dei conti al 31 dicembre 2019. Anche questa settimana le protagoniste saranno le banche. Si inizia oggi con l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di UBI Banca dei risultati dell'esercizio 2019. Il CdA definirà anche la proposta di destinazione dell'utile di esercizio. In altre parole potrebbe esserci delle novità in merito al dividendo UBI Banca 2020, relativo ossia all'esercizio 2019.

Dividendo UBI Banca 2020 previsioni

Per quello che riguarda le previsioni sul dividendo UBI Banca 2020, relativo ossia all'esercizio 2019, puoi faree riferimento al report pubblicato tempo fa su BorsaInside e riguardante le previsioni sui dividendi 2020 del Ftse Mib.

Come puoi evincere dalle stime citate nel suddetto articolo, il dividendo UBI Banca 2020 dovrebbe essere pari a 0,14 euro, in rialzo dai 0,12 euro staccati un anno fa a valere sull'esercizio 2018.

Conti UBI Banca 2019 previsioni

In vista della pubblicazione dei conti 2019 prevista per oggi 10 febbraio, è stata la stesa UBI Banca a fornire, la scorsa settimana, le indicazioni del consensus sui possibili risultati relativi al quarto trimestre 2019. Stando alle previsioni della vigilia, UBI Banca dovrebbe chiudere l'ultimo trimestre 2019 con un utile netto di 24 milioni di euro. Alla luce di tale dato, l’utile netto per azione della banca dovrebbe quindi attestarsi a quota 0,021 euro. Il consensus degli analisti fa inoltre riferimento a un margine di interesse di 420 milioni di euro e a proventi operativi per 908 milioni. Per finire, secondo il consensus, al fine del trimestre di riferimento sono attese rettifiche su crediti per 200 milioni di euro. Il consensus indicato è stato raccolto tra nove importanti banche d'affari.

Poichè la conference call a commento dei risultati dell'esercizio 2019 di UBI Banca risulta essere stata convocata per le ore 15,30 di oggi, è logico attendersi che i conti 2019 possano essere diffusi a cavallo del giro di boa delle 13,30.

C'è quindi tempo per posizionarsi in modo corretto sul titolo. Mentre è in corso la scrittura del post, il titolo UBI Banca su Borsa Italiana segna un rialzo dell'1 per cento a quota 3,005 euro contro un Ftse Mib che invece si muove in ribasso dello 0,24 per cento nonostante il grande rally di Exor.

Nel corso dell'ultimo mese UBI Banca ha segnato un guadagno dell'1,9 per cento mentre la performance della società su base annua è di ben il 44 per cento. Oggi le azioni UBI Banca scambiano ad oltre 3 euro contro gli appena 2,2 euro della prima decade di febbraio 2019.