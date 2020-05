Fusione FCA Peugeot: c'è indicazione sui tempi, integrazione sarà paritetica

© Shutterstock

Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo PSA confermano che la fusione ci sarà al massimo entro inizio 2021. Azioni FCA in forte rialzo in borsa

Tra i tanti dossier rimasti aperti nonostante l'emergenza coronavirus c'è anche quello relativo alla fusione tra Fiat Chrsyler e i francesi di Peugeot. L'integrazione tra FCA e PSA doveva essere una della principali operazioni di M&A del 2020.

Con l'esplosione dell'emergenza coronavirus, però, tutto è diventato incerto anche se, ad onor di cronaca, sia da parte italiana che da parte francese sono arrivati segnali rassicuranti nel corso degli ultimi mesi sull'integrazione. Oggi, in occasione della presentazione della trimestrale Fiat Chrysler (in questo articolo puoi trovare le previsioni), i vertici della casa automobilistica italo-americano hanno ribadito che la fusione FCA Peugeot ci sarà.

La conferma è stata accolta positivamente dagli investitori. Mentre è in corso la redazione del post, infatti, il titolo FCA registra un rialzo di quasi 3 punti percentuali a 7,78 euro come si può vedere anche dal grafico sottostante.

Nonostante la (scontata) maxi perdita che FCA ha rimediato nel primo trimestre 2020 per effetto del coronavirus e della chiusura dei concessionari auto, gli investitori continuano a comprare azioni Fiat Chrysler puntando su un ulteriore apprezzamento del titolo.

In questo comportamente non c'è nulla di strano. E' evidente che il mercato stia scontando un forte rilancio delle vendite, sostenuto dalla fine del lockdown, mentre si intensificano le voci sulla possibilità che per far ripartire il settore possano essere varate misure di incentivo e supporto all'acquisto. In questo contesto la conferma che la fusione FCA Gruppo Peugeot ci sarà rappresenta un ulteriore elemento a supporto degli acquisti.

Fusione FCA Peugeot: le novità di oggi

Le principali novità sulla fusione Fiat Chrysler Peugeot comunicate oggi 5 maggio hanno riguardato le tempistiche. Il management del Lingotto ha reso noto che la fusione paritetica (ossia al 50 e 50) verrà chiusa entro il 2020 o al massimo all'inizio del 2021.

Questa è una buona notizia che conferma che l'intregrazione tra le due case automobilistiche ci sarà. FCA non ha però fornito altri dettagli e questo conferma il momento di profonda incertezza e confusione che il settore automotive attraversa a causa dell'emergenza Covid-19.

Del resto lo stesso management non ha fornito neppure un aggiornamento sulla guidance 2020. A causa proprio del protrarsi della situazione di incertezza Fiat Chrysler fornirà un aggiornamento sulla guidance per il 2020 nel momento in cui ci sarà una maggiore visibilità dell’impatto complessivo della crisi.