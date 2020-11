Trimestrale Unicredit e reazione azioni: comprare o vendere dopo conti trimestrali?

© iStockPhoto

Focus sulla trimestrale Unicredit: giù i ricavi e il risultato netto di gestione nei primi nove mesi 2020

Se sei alla ricerca di azioni sui cui investire nella seduta di Borsa Italiana di Oggi 5 novembre, Unicredit potrebbe fare al tuo caso. Come da attese, infatti, la quotata del settore bancario ha pubblicato i conti dei primi nove mesi 2020 nel pre-market. In realtà il consiglio di ammininistrazione della banca guidata da Mustier si è tenuto nella giornata di ieri ma il fatto che i conti trimestrali siano stati comunicati questa mattina, fa si che la reazione degli investitori ai risultati sia destinata ad esserci oggi.

Trimestrale Unicredit: conti primi nove mesi 2020

Unicredit ha mandato in archivio i primi nove mesi dell'esercizio 2020 con ricavi pari a 12,9 miliardi di euro, in ribasso del 7,8 per cento rispetto ai 13,99 miliardi registrati nei primi nove mesi dell'esercizio 2019. Il risultato netto sottostante della banca è stato positivo per 1,06 miliardi di euro, valore che si raffronta con l'utile di 3,26 miliardi dell'anno precedenrte mentre il risultato netto contabile è stato negativo per 1,61 miliardi di euro. In forte ribasso anche il risultato netto di gestione che, nell'arco di un anno, è passato da 4,85 miliardi a 2,62 miliardi di euro evidenziando una flessione del 46 per cento.

Per quello che riguarda i valori patrimoniali, al 30 settembre 2020 le attività finanziarie totali di Unicredit erano pari a 717 miliardi di euro ed evidenziavano un rialzo del 2,4 per cento nel confronto con il trimestre precedente. Sempre alla stessa data le esposizioni deteriorate lorde della banca erano diminuite del 21 per cento nel confronto con l'anno precedente e del 4,1 per cento rispetto al trimestre precedente. In relazione ai ratio patrimoniali, al 30 settembre 2020 il CET 1 ratio fully loaded era pari a 14,41 per cento eevidenziando una crescita di 56 punti base.

Unicredit outlook 2020/2021

Oltre ad aver approvato i conti trimestrali, il management di Unicredit ha anche confermato le stime per l'intero esercizio 2020 e per il 2021. In particolare i vertici hanno confermato il costo del rischio per l'intero 2020 a 100-120 punti base mantenendo una visione prudente delle rettifiche su crediti nei prossimi trimestri. Per quello che riguarda il prossimo anno, la banca ha confermato il target relativo all'utile netto sottostante in un intervallo compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro.

Dividendi Unicredit: confermata la politica di distribuzione

Per finire, il consiglio di amministrazione di Unicredit ha anche confermato la politica di distribuzione dei dividendi prevista dal piano Team 23 con un payout ordinario pari al 50 per cento, ribadendo anche l'impegno a a restituire gradualmente il capitale in eccesso.

