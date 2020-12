Quando finirà il sell-off sulle azioni STM? Ecco come investire adesso

© Shutterstock

Violenta correzione ribassista per il titolo STM: prezzi da 34 euro a 28,8 euro in pochissime sedute. La strategia da seguire adesso

Il titolo STMicroelectronics continua ad essere sotto pressione su Borsa Italiana segno che il sell-off iniziato tra martedi 8 e mercoledì 9 non è ancora finito. Impressionante il crollo che le quotazioni STM hanno registrato nel giro di poche sedute. I prezzi, infatti, sono passati dai 34,34 euro della chiusura di lunedì agli attuali 28,85 euro. Un simile movimento ribassista si spiega alla luce del profit warning che la società dei microchips ha lanciato la scorsa settimana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

La decisione di posticipare i target rispetto al piano precedentemente comunicato è stata inevitabile alla luce del peggioramento del contesto di riferimento in cui il gruppo opera.

Guerra commerciale tra Usa e Cina, da un lato, e esplosione della pandemia di coronavirus in tutto il mondo, dall'altro, hanno determinato una profonda mutazione del mercato di riferimento di STM e da qui l'inevitabile decisione di rivedere i target per i prossimi anni. Rimandando alla lettura di questo articolo per conoscere le specifiche revisioni sul medio termine operate dalla società, è sufficiente considerare questo elemento per capire perchè gli investitori hanno iniziato a vendere in modo massiccio. In pratica il management di STMicroelectronics ha ammesso che la società potrà raggiungere il target di 12 milioni di fatturato nel 2023 e non più nel 2022!

Tirando le somme, le quotazioni STMicroelectronics hanno registrato la scorsa settimana un ribasso del 14,66 per cento. Nonostante il forte deprezzamento, però, la performance del titolo relativa agli ultimi tre mesi resta positiva per il 14,7 per cento mentre quella annua è positiva per il 20,4 per cento. Ciò significa che per le STM il 2020 non passarà agli annali come un anno negativo nonostante il forte ritracciamento che è stato avviato a dicembre per cause prettamente domestiche.

Rovescio della medaglia è che la forte volatilità che il titolo ha messo fin qui in evidenza diventa occasione per investire attraverso strumenti derivati come ad esempio i Contratti per Differenza. Scegliendo tra le proposte dei migliori broker Forex e CFD, balza subito all'occhio quella di eToro (leggi qui la recensione). Il famoso broker di social trading, infatti, offre la demo gratuita e la possibilità di tradare senza commissioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

L'andamento tenuto dal titolo nel lungo termine, induce a pensare che comprare azioni STM oggi, a prezzi così bassi, può essere vantaggioso se l'obiettivo è poi quello di sfruttare un possibile rimbalzo che sarebbe supportato dai buoni corsi che le azioni hanno registrato nel 2020. Per operare non serve acquistare fisicamente titoli e quindi diventare azionista. Una valida alternativa è il CFD Trading. Tra l'altro scrgliendo un broker autorizzato come IG (leggi qui la recensione completa) avrai subito la demo gratuita da 30 mila euro per imparare a fare CFD trading sulle azioni STM.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Come investire adesso sulle azioni STMicroelectronics?

Per capire quando finirà il sell-off sulle azioni STM è necessario analizzare il quadro tecnico di riferimento. Il titolo ha mandato in archivio la seduta di ieri con un ribasso dello 0,48 per cento che rischia di favorire ancora di più un'eveoluzione negativa per le prossime sedute.

Tra l'altro la prospettiva di nuovi cali trova conferma sotto al minimo registrato nell'ultima giornata che è posizionato a quota 28.6100 euro. Tale valore è più basso a quello della seduta precedente e questo è un ulteriore elemento che induce a pensare che possa essere possibile un nuovo calo del titolo. Il fatto che i volumi siano risultati pari a 3,517,600 pezzi scambiati, e che tale valore sia stato più basso rispetto alla seduta precedente ma anche alla media settimanale, potrebbe essere il segnale di una partecipazione decrescente da parte dei trader.

Quindi ad oggi non è possibile stabilire quando finirà la fase ribassista di STM ma è quasi certo che l'intesità del calo è destinata ad attenuarsi come sembra dimostrare l'andamento dei prezzi oggi 15 dicembre. Certamente attraverso il CFD Trading è possibile investire in azioni STM in tutta sicurezza sia al rialzo che al ribasso (prendi qui la demo eToro).