Dividendo Enel 2021 (acconto e saldo): quando sarà staccato?

Enel ha pubblicato il calendario finanziario 2021: ci sono anche alcune novità sui dividendi in stacco il prossimo anno

Una delle domande che maggiormente interessano gli azionisti Enel riguarda il dividendo. La remunerazione riconosciuta dal colosso dell'elettricità, infatti, è sempre stata molto interessante e ha via via consolidato l'appeal del titolo. Ma cosa centra la cedola con questo scorcio finale di anno?

Come certamente avranno notato gli investitori più attenti, Enel ha reso noto il calendario degli eventi societari per il 2021. Tante società hanno fatto la stessa cosa (tipica della parte finale dell'anno) ma il colosso dell'elettricità ha anche fornito quelle che saranno le date di stacco e di pagamento del dividendo 2021. Inoltre, poichè la remunerazione riconosciuta dal colosso dell'elettricità si articolo in due tranche, nel caledario della società sono presenti le date di stacco e pagamento sia dell'acconto che del saldo sulla cedola.

Partiamo dal primo ossia dall'acconto ricordando che lo stacco è sempre un'occasione per comprare azioni attraverso i CFD.

Acconto dividendo Enel 2021: quando sarà staccato?

Quale è la data di stacco dell'acconto sul dividendo Enel 2021? Come si apprende dal calendario degli eventi societari del colosso dell'elettricità, la data di stacco della prima tranche della cedola è fissata per il 18 gennaio con record date il 19 gennaio.

Saldo dividendo Enel 2021: quando sarà staccato?

Quale è la data di stacco del saldo sul dividendo Enel 2021? Il calendario degli eventi societari del colosso dell'elettricità ha pianificato questo appuntamento per giorno 19 luglio con pagamento dal 21 luglio e record date giorno 20 luglio.

Per conoscere l'ammontare complessivo del dividendo Enel 2021, relativo all'esercizio 2020, sarà necessario attendere come minimo giorno 4 febbraio quando il consiglio di amministrazione di Enel si riunirà per approvare i risultati preliminari 2020. Più probabile è che l'ammontare della cedola (quindi del saldo) possa essere reso noto giorno 18 marzo quando è prevista la riunione del consiglio di amministrazione di Enel per l'approvazione del bilancio 2020 e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Enel calendario eventi societari 2021

Per quello che riguarda gli altri eventi societari di Enel per il 2021, gli appuntamenti principali sono:

6 maggio 2021: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo trimestre 2021 (trimestrale)

29 luglio 2021: consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 (semestrale)

4 novembre 2021: approvazione dei conti al 30 settembre 2021 (risultati primi tre trimestre 2021)

Tutti questi eventi possono essere sfruttati per investire sulle azioni Enel.