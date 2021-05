Azioni Telecom Italia crollano sul Ftse Mib: comprare a questi prezzi conviene?

© Shutterstock

Le azioni Telecom Italia prima non fanno prezzo e poi vengono sospese per eccesso di ribasso. Ecco le ragioni del sell-off

E' una giornata disastrosa quella che sta vivendo oggi 6 maggio 2021 il titolo Telecom Italia. Mentre sul lato verde del Ftse Mib va in scena il grande balzo delle big del settore bancario, tra i rossi a svettare è Telecom Italia. L'ex monopolista, inizialmente, non era neppure riuscito ad entrare in contrattazione a causa della pioggia di vendite che lo ha sommerso fin dal primo minuto di scambi.

Successivamente, non appena il titolo è riuscito a fare prezzo, è scattata subito una nuova sospensione per eccesso di ribasso decisa direttamente da Borsa Italiana.

In pratica nella prima ora di negoziazioni, Telecom Italia non fa altro che entrare ed uscire dall'asta di volatilità. Il crollo delle azioni TIM, perfettamente visibile nel grafico in basso, è la notizia del giorno.

In questo articolo ci occuperemo di due questioni: perchè Telecom Italia crolla (possiamo tranquillamente parlare di sell-off sul titolo) e come investire in questi casi (short trading oppure acquisto a prezzi molto vantaggiosi). I due argomenti sono in realtà strettamente legati tra loro poichè sapere quali sono le cause del crollo di Telecom Italia in borsa oggi significa anche comprendere come conviene investire sul titolo.

Crollo azioni Telecom Italia: le cause

Quali sono le cause del crollo del titolo Telecom Italia? La forte flessione in avvio di scambi era attesa anche se, in pochi, si aspettavano un tracollo come quello in atto. Diciamolo subito chiaramente: Telecom Italia affonda perchè c'è il serio rischio che l'ipotesi rete unica per la banda larga sia destinata ad essere riposta nel cassetto. Negli ultimi mesi, il prezzo delle azioni TIM è salito proprio grazie al progetto della rete unica.

Il valore attuale delle azioni dell'ex monopolista inglobava questo progetto. Va da sè che, venendo meno la questione della rete unica, il prezzo di TIM non possa che crollare.

Tornando all'argomento del paragrafo, il fatto è che il sospetto che la rete unica sia destinata ad essere archiviata non è frutto di indiscrezioni o di voci di corridoio ma di frasi che sono messe per iscritto. Nel PNRR varato dal governo, infatti, c'è scritto che l'intervento del Recovery Plan si colloca nel solco "degli sfidanti obiettivi definiti in sede europea e nella consapevolezza che le reti a banda larga ultraveloce sono una General Purpose Technology". E' quel "reti" al plurale che ha sotterratto, di fatto, lo scenario della rete unica TIM.

Ovviamente c'è un contesto che supporta la tesi per cui dietro quel "reti" al plurale ci sia la fine della rete unica. Spezzoni del governo sono contrarie alla rete unica che invece era sostenuta da tutto il precedente esecutivo Conte. Ma non si tratta solo di questo. L'esecutivo sa perfettamente che il progetto della rete unica non sarebbe mai passato al vaglio della Commissione UE.

Quindi quel plurale "reti" serve proprio ad evitare che ci possa essere un intervento da parte della Commissione Antitrust UE. Visto che il Recovery Plan è europeo e che l'investimento previsto per le reti ultraveloci è pari a 6,71 miliardi, l'Italia non può permettersi di fare di testa sua.

Comprare azioni Telecom Italia a sconto conviene?

Quando il valore di un titolo registra un ribasso forte come quello che interessa Telecom Italia, la tentazione di comprare a sconto è alta. Fino a ieri TIM si era imposta come una delle quotate più spumeggiati delle ultime settimane. I prezzi dell'ex monopolista erano in crescita dell'inizio di marzo grazie anche alle indiscrezioni sulla rete unica. Il tracollo di oggi riporta il titolo con i piedi per terra.

In assenza di altre novità sulla questione rete unica, è possibibile che la fase di correzione possa durare magari con ritorno del titolo ai valori di febbraio. Comprare a questi prezzi è quindi conveniente ma attenzione a non dare troppo per scontato e non pensare che quella di oggi possa essere solo una parentesi.

Per la cronaca, alla luce del forte sell-off di oggi, la performance di TIM su base mensile è adesso negativa per l'8 per cento. Rispetto ad un anno fa, invece, il titolo continua a segnare una prestazione positiva (+18 per cento).