Trimestrale Brembo: effetti su valore azioni dopo conti primo trimestre 2021

Brembo ha reso noti i conti del primo trimestre 2021: il periodo si è chiuso una ripresa sia dei ricavi che della redditività. Positiva la reazione sul titolo in borsa

Andamento positivo per il titolo Brembo a Piazza Affari. La quotata, reduce della pubblicazione dei conti del primo trimestre 2021, registra un significativo apprezzamento. Mentre è in corso la redazione del post, il prezzo delle azioni Brembo segna un rialzo dell'1,24 per cento a 10,62 euro, nettamente meglio di un Ftse Mib che invece registra un rialzo di appena lo 0,22 per cento.

A spingere gli investitori a comprare azioni Brembo sono i buoni conti trimestrali che la società ha presentato. Brembo ha infatti chiuso il primo trimestre 2021 con una ripresa sia dei ricavi che della redditività.

Trimestrale Brembo: conti primo trimestre 2021

Per capire come investire sul titolo Brembo è necessario analizzare, nel dettaglio, le singole voci della trimestrale. La società ha chiuso il primi tre mesi del nuovo esercizio con ricavi pari a 675,1 milioni di euro, in aumento del 17,2 per cento rispetto ai 575,9 milioni messi a segno nei primi tre mesi dell'anno precedente e in rialzo dell'1,2 per cento rispetto al primo trimestre del 2019. A cambi costanti l'aumento dei ricavi Brembo sarebbe stato del 20,9 per cento nel confronto con il primo trimestre 2020.

Scedendo nel conto economico della società, al termine del primo trimestre 2021, il margine operativo lordo (MOL) era pari a 135,6 milioni di euro dai 102 milioni di euro (+32,9 per cento) dello stesso periodo di un anno fa. Di consenguenza, la marginalità ha registrato un rialzo dal precedente 17,7 per cento al 20,1 per cento. La società bergamasca ha chiuso il primo trimestre 2021 con un utile netto pari a 61,4 milioni di euro, oltre il dobbio rispetto ai 29,8 milioni di euro messi a segno al termine del primo trimestre 2020.

Per finire, a marzo 2021 l'indebitamento netto del gruppo era pari a 438,9 milioni di euro contro i 384,7 milioni di inizio anno. Da considerare che nei primi tre mesi del 2021 Brembo ha investito 48,3 milioni di euro.

Il management di Brembo ha affermato che i livelli degli ordinativi messi a segno nei primi mesi del 2021, confermano la buona partenza dell'anno. Da tenere d'occhio la carenza dei componenti elettronici sulla filiera produttiva dei clienti che, allo stato attuale dei fatti, non è quantificabile.

