Azioni Ferrari e conti esercizio 2021: come investire sul titolo?

Ferrari ha pubblicato i conti dell'esercizio 2021 e ha fornito alcuni spunti sul 2022. Positiva la reazione del titolo in borsa

Tra le quotate del Ftse Mib che oggi registrano un apprezzamento c'è Ferrari. Il titolo del Cavallino a metà pomeriggio avanza dello 0,77 per cento a quota 208,7 euro. Ferrari non è nella lista dei migliori titoli (ci sono quotate che avanzano di oltre 3 punti percentuali) ma il suo rialzo deve comunque destare interesse. La progressione, infatti, è da mettere in relazione con i buoni conti relativi all'esercizio 2021 che la quotata ha pubblicato nel pomeriggio.

In generale l'esercizio 2021 di Ferrari è stato caratterizzato da un aumento dei ricavi e della redditività.

In generale l'esercizio 2021 di Ferrari è stato caratterizzato da un aumento dei ricavi e della redditività. Più nel dettaglio la Rossa ha chiuso l'anno con ricavi netti pari a 4,27 miliardi di euro, in rialzo del 23 per cento rispetto ai 3,46 miliardi messi a segno nell'esercizio 2020. Il dato è stato leggermente inferiore alle guidance fornita dal management in occasione della pubblicazione dei conti del terzo trimestre 2021.

Scedendo nel conto economico, il margine operativo lordo adjusted di Ferrari ha registrato un aumento del 34 per cento a 1,53 miliardi di euro, valore che si raffronta con i 1,52 miliardi della guidance societaria. Alla luce di questo dato, la marginalità della Rossa è stata pari al 35,9 per cento, sopra il valore espresso nella guidance (35,6 per cento). Il risultato operativo adjusted è stato quindi pari a 1,08 milioni di euro, con un aumento di ben il 50 per cento su base annua. Per finire, l'utile netto 2021 è ammontato a 833 milioni di euro, con un aumento del 37 per cento rispetto ai 609 milioni che erano stati contabilizzati nell’esercizio precedente. Ciò significa che l'utile adjusted per azione della Rossa di Maranello è ammontato a 4,5 euro, nettamente sopra i 2,88 euro per azione dell'esercizio di riferimento ma anche oltre i 4,3 euro indicati nella guidance.

Per quanto riguarda il debito, alla fine del 2021 l'indebitamento industriale netto della società era sceso a 297 milioni di euro, in forte ribasso dai 543 milioni di euro di inizio anno.

Il fatto che i conti 2021 di Ferrari siano risultati positivi (e, nel caso di alcuni parametri, migliori della guidance), può tradursi in strategie rialziste sul titolo.

