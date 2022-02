Azioni Banco BPM e Unicredit affondano! Fusione ci può essere davvero?

© Shutterstock

Giornata disastrosa per il settore bancario. Bordate di vendite fanno crollare Banco BPM sul fondo del paniere di riferimento

In una giornata fortemente negativa a causa dei venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina, a spiccare sul Ftse Mib è il tracollo del settore bancario e, in modo particolare, di Banco BPM. Per tutta la prima ora di contrattazioni, la quottata guidata da Castagna e Unicredit sono state sul fondo del Ftse Mib.

Successivamente il crollo di Piazza Gae Aulenti si è ridotto ma resta comunque il segnale interessate che tra i titoli peggiori in assoluto sul Ftse Mib oggi ci siano le due quotate al centro del nuovo risiko del settore bancario. Questa circostanza non è un caso ma dimostra, dal nostro punto di vista, come l'ipotesi OPA di Unicredit sulle azioni Banco BPM sia il tema forte del mercato in questo periodo.

Sono le indiscrezioni che via via si succedono in merito alla possibilità che si possa davvero arrivare ad una fusione Banco BPM Unicredit a determinare il posizionamento degli investitori sui due titoli.

OPA Unicredit su Banco BPM ci può essere davvero?

La domanda che tutti gli investitori si stanno ponendo in questi giorni è se davvero Unicredit lancerà un'OPA su Banco BPM. Lasciando perdere le indicrezioni circolate con insistenza su un imminente consiglio di amministrazione straordinario di Unicredit con all'ordine del giorno proprio il dossier Banco BPM, la verità è che gli investitori sono a caccia di segnali per capire cosa potrebbe accadere.

Le dichiarazioni arrivate dai diritti interessati sembrano smentire la possibilità che Unicredit sia pronta a lanciare un'OPA. Il CEO di Banco BPM Giuseppe Castagna, intervistato nel fine settimana da Radiocor Il Sole 24 Ore Plus, a margine del Congresso Assiom Forex, ha ricordato che è il mercato a determinare quelle che sono le aspettative e la capacità di ogni banca. Il manager ha anche aggiunto che è necessario far capire al mercato che Banco BPM ha grandi opportunità davanti a sè e che la banca si sta avviando a raggiungere gli obiettivi dichiarati nel piano che rappresentano una grande prospettiva di crescita per il valore del titolo.

Sostanzialmente, quindi, il CEO di Banco BPM ha mostrato un certo scetticismo circa l'ipotesi OPA Unicredit. E da Piazza Gae Aulenti? Da Unicredit, per ora, è trapelato pochissimo. La banca guidata da Orcel si è limitato a diffondere un comunicato stampa nel quale sono state smentite le inidiscrezioni di stampa lanciate da Il Messaggero in merito alla presenza di un dossier Banco BPM.

Insomma l'ipotesi OPA Unicredit su Banco BPM è molto debole ma, allo stato attuale dei fatti, non c'è quella smentita secca ch spinge a bollare definitivamente i rumors come solite voci infondate.