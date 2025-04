OPS di Mediobanaca sulle azioni Banca Generali - BorsaInside.com

Su Borsa Italiana sembra davvero essere arrivato il momento delle offerte pubbliche di scambio. Oltre a tutte le OPS già note, da questa mattina se ne è aggiunta un’altra: quella di Mediobanca sulle azioni Banca Generali. Con questo passo in avanti di Piazzetta Cuccia, quindi, il risiko si complica ancora di più visto che la stessa Mediobanca, a sua volta, al centro di una OPS annunciata dal Monte dei Paschi. Lasciando perdere l’estrema complessità della situazione che si è venuta a creare, interessiamoci della novità solo in relazione agli effetti che essa sta avendo sui prezzi delle azioni delle due quotate coinvolte: Mediobanca e, appunto, Banca Generali.

Ebbene dopo circa mezzora dall’apertura delle contrattazioni, le azioni Banca Generali segnano un rialzo del 7,42 per cento a 52,4 euro mentre le azioni Mediobanca avanzano dello 0,3 per cento a 17,46 euro. Da segnalare che le azioni Generali Assicurazioni crollano di oltre il 2 per cento a quota 31,2 euro. Perchè abbiamo fatto riferimento anche al titolo del Leone di Trieste? Il motivo è molto semplice, sia pure in modo indiretto, anche Generali è coinvolta nell’OPS di Mediobanca su Banca Generali.

E allora vediamo subito quali sono le caratteristiche di questa operazione che sta movimentando la settimana di Piazza Affari. Prima di procedere ricordiamo che su tutti i titoli coinvolti si può speculare ricorrendo a strumenti derivati come i CFD per sfruttare così eventuali cambi di direzione dei prezzi. Tra i broker più in voga in questo momento c’è IQ Option per via del basso deposito minimo che viene richiesto per iniziare.

📈 Scopri di più sul broker IQ Option visitando il sito ufficiale

OPS di Mediobanca su Banca Generali: dal prezzo allo sconto previsto

Mediobanca ha annunciato ufficialmente il lancio di un’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banca Generali, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento strategico nel settore della gestione patrimoniale.

Secondo quanto comunicato, l’operazione prevede che Mediobanca offra 1,7 azioni Generali (ex dividendo) per ogni azione di Banca Generali conferita. Il prezzo implicito dell’offerta è di 54,17 euro per azione, corrispondente a un premio dell’11,4 per cento rispetto al prezzo “undisturbed” del 25 aprile 2025. Ecco quindi spiegato cosa centrano le azioni Generali Assicurazioni in questa operazione e perchè, come conseguenza dell’annuncio dell’OPS, il titolo del Leone sta andando a picco.

Tornando alle caratteristiche dell’operazione, le azioni Generali destinate allo scambio sono già in possesso di Mediobanca. Questo significa che l’istituto di Piazzetta Cuccia cederà la sua partecipazione in Generali, effettuando contemporaneamente un investimento diretto in Banca Generali per un valore complessivo di 6,3 miliardi di euro. L’operazione dovrebbe generare una plusvalenza di 2,2 miliardi di euro per Mediobanca.

L’integrazione tra Mediobanca e Banca Generali è vista come una mossa ad alto valore aggiunto. La banca stima infatti la creazione di sinergie per circa 300 milioni di euro di utile lordo, distribuite in:

50% da riduzione dei costi,

28% da incremento dei ricavi,

22% da ottimizzazione del funding.

Si tratta di sinergie che sono considerate a basso rischio di esecuzione.

In termini di risultati economici, Mediobanca prevede che l’integrazione tramite OPS possa portare ad un incremento dell’utile netto a circa 1,5 miliardi di euro con una crescita del 15 per cento. Importante sottolineare che non sono previste modifiche alla politica di distribuzione dei dividendi.

Le altre caratteristiche dell’OPS di Mediobanca

L’offerta è subordinata al raggiungimento di alcune condizioni:

adesione di almeno il 50 per cento più un’azione del capitale di Banca Generali

ottenimento delle autorizzazioni regolamentari richieste

finalizzazione di accordi di collaborazione con Generali e Banca Generali

Mediobanca si attende di completare l’esecuzione dell’operazione entro ottobre 2025, con la piena integrazione entro circa dodici mesi successivi.

Grazie a questa operazione Mediobanca dovrebbe riuscire a ridisegnare la propria struttura, aumentando il peso della gestione patrimoniale rispetto ad altri settori più ciclici, come il corporate e investment banking. Significativo è il fatto che con l’operazione ci sarà il disimpegno totale da Generali che era che considerata una delle partecipazioni storiche di tutta Piazza Affari. Con l’OPS su Banca Generali, per Mediobanca inizia una nuova fase.

Proprio per questo motivo la mossa potrebbe portare una grande visibilità sulla quotata. Le azioni Mediobanca nel corso dell’ultimo mese hanno perso il 2 per cento (+31 per cento invece l’andamento anno su anno) e proprio questo nuovo fronte del risiko in atto a Piazza Affari potrebbe dare la giusta visibilità. Nella tabella in basso sono elencati i broker che consentono di fare trading sulle azioni Mediobanca.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.