Azioni Cucinelli tra le migliori Mid Cap: view su triennio 2023/2025 è assist per comprare

Sono le azioni Brunello Cucinelli le protagoniste indiscusse dell’indice Mid Cap. Il titolo della maison registra una progressione di oltre il 5,5 per cento a metà pomeriggio attestandosi ad un passo dagli 97 euro. Grazie alla vera e propria corsa a comprare azioni Cucinelli che è in atto oggi, la quotata riesce a migliorare sia la sua prestazione su base mensile che quella annua. Rispetto ad un mese fa i prezzi attuali sono più alti del 9 per cento mentre anno su anno il balzo è di oltre il 21 per cento.

Dinanzi a questi numeri appare chiaro che sicuramente i traders che hanno acquistato a prezzi più bassi oggi stiano festeggiando l'apprezzamento. A prescindere dal caso specifico di Brunello Cucinelli ricordiamo ai nostri lettori che per trarre vantaggio dal rialzo di un titolo non è per forza necessario comprare azioni reali. Si può infatti speculare attraverso i CFD senza il possesso fisico del sottostante.

Ma torniamo all’argomento del post ossia alle azioni Cucinelli. Cosa c’è dietro al rally del titolo?

Comprare azioni Cucinelli: la risposta dei traders alle indicazioni 2023/2025

Se le azioni Brunello Cucinelli oggi fanno tanto rumore non solo per il balzo in avanti dei prezzi ma anche per il boom dei volumi. Basti pensare che nel primo pomeriggio, secondo i dati disponibili su Borsa Italiana, erano già passate di mano ben 265mila azioni, nettamente sopra la media a 30 giorni. C’è quindi un forte appeal che è stata ispirato dalle comunicazioni del management del gruppo del cachemire secondo cui l’esercizio in corso si dovrebbe chiudere con una crescita del fatturato compresa tra il 22 per cento e il 23 per cento (a cambi correnti). Entrambi i dati sono in miglioramento rispetto alle precedenti attese che erano comprese tra il 20 e il 22 per cento. La decisione dei vertici della quotata di rivedere al rialzo le stime è stata presa alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell’anno e in scia alle indicazioni relative al bimestre ottobre-novembre.

Tra l’altro la stessa Cucinelli ha anche fornito delle indicazioni sul triennio 2024/2025 che potrebbero essere molto utili agli investitori di lungo termine.

I vertici della quotata prevedono di chiudere il prossimo anno con una crescita dei ricavi attorno al 10 per cento. Tale indicazione scaturisce dai dati sulla raccolta ordini della Primavera Estate 2024. Spostando ancora più avanti l’asticella temporale, per il 2025 il gruppo del cachemire punta a realizzare una crescita delle vendite intorno al 10 per cento.

Ricordiamo i lettori che a partire dal prossimo 18 dicembre 2023 il titolo Brunello Cccinelli entrerà nel Ftse Mib, il più importante indice della borsa di Milano, al posto di CNH Industrial che invece sarà oggetto di delisting.

Anche la promozione dell'attuale Mid Cap al Ftse Mib potrebbe essere un catalizzatore importante per il titolo.

eToro: consente di comprare frazioni di azioni e al tempo stesso di eseguire operazioni di trading tramite i Contratti per Differenza (CFD) su tantissimi asset tra cui le azioni. I CFD sono basati sulla leva finanziaria che amplifica l'entità dell'investimento comportando però rischi più alti. Punto di forza di eToro è il servizio di copy trading che consente di replicare le strategie dei migliori trader.

Fineco Bank: è considerata la piattaforma numero 1 in Italia e ha focus anche sulle azioni italiane su cui è possibile speculare con i CFD e con l'esclusivo strumento dei Super CFD. Recentemente Fineco ha anche lanciato, per chi non è interessato ai servizi di banking, il conto 100% trading senza oneri fissi e canone mensile.

