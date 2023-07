Azioni Leonardo pacate ma la società si è aggiudicata 18 progetti nel WP22 dell’EDF

C’è davvero poco movimento sul Ftse Mib nella seduta di oggi. Complice anche lo stacco delle cedole (sono coinvolte anche due quotate del paniere di riferimento, Enel e Pirelli), e a causa anche dell’attesa per le prossime decisioni di politica monetaria della FED e della BCE, il clima è molto pacato. Il paniere di riferimento di Piazza Affari si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 praticamente piatto. Tra le quotate più allineate a questa situazione di estrema tranquillità c’è Leonardo che registra una progressione frazionale di appena lo 0,08 per cento.

A prescindere da quello che è l’andamento di oggi le azioni Leonardo sono comunque in salute. Come si può vedere dal grafico in basso, nel corso dell’ultimo mese i prezzi delle azioni Leonardo sono cresciuti dell’8 per cento mentre su base annua la progressione è stata del 17,5 per cento. Questi numeri suggeriscono una direzione molto chiara: il titolo del colosso della Difesa si è mosso molto bene.

Quando una quotata di apprezza tanto, il rischio che possa non esserci più spazio per una risalita è molto ampio. E’ questo il caso delle azioni Leonardo o si può pensare che ci possa essere ancora un apprezzamento? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare quelle che sono le ultime notizie sul titolo.

Leonardo di impone al Work Programme 2022 dell’European Defence Fund

Ha fatto molto clamore l’ottima performance che Leonardo ha messo a segno al Work Programme 2022 (WP22) dell’European Defence Fund (EDF). Il colosso italiano ha primeggiato come ben 18 progetti e tra questi 10 riguardano lo sviluppo capacitivo e 8 la ricerca.

Ma cosa è l’EDF in cui Leonardo si è imposta?

In pratica la Commissione Europea utilizza l’European Defense Fund (EDF) come strumento principale per promuovere la cooperazione nel settore della difesa. L’EDF si impegna a coprire l’intero ciclo di ricerca e sviluppo mediante iniziative competitive e collaborative. L’obiettivo primario è contribuire all’autonomia strategica dell’Unione Europea e favorire la creazione di una base tecnologica e industriale di difesa europea più competitiva e integrata.

In particolare, l’EDF sostiene progetti focalizzati su tecnologie e attrezzature avanzate e interoperabili, oltre a promuovere l’innovazione e coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI) del settore.

Complessivamente, l’Unione Europea ha stanziato 832 milioni di euro, distribuiti tra 41 progetti vincitori. Questi progetti sono stati selezionati tra 134 proposte presentate da aziende provenienti da 26 Paesi membri, oltre alla Norvegia. In particolare, l’Italia ha ottenuto fondi per un totale di 31 progetti. E nell’ambito di questi 31 ben 18 fanno riferimento a Leonardo che si è confermata realtà molto competitive e all’avanguardia nel suo settore.

Proprio per questa ragione, comprare azioni Leonardo è un buon modo per diversificare il proprio portafoglio di investimento. Tra i catalizzatori della quotata c’è anche l’imminente pubblicazione dei conti trimestrali che è stata calendarizzata per il prossimo 28 luglio 2023.

