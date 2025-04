Ricavi primo trimestre 2025 di Nexi - BorsaInside.com

Sono le azioni Nexi ad essersi prese la scena a Piazza Affari mettendo a segno una progressione di oltre il 5 per cento a quota 5,2 euro che vale la maglia rosa sul Ftse Mib. In un contesto generale che vede il paniere di riferimento di Piazza Affari sfruttare l’onda lunga creata dal forte rialzo che è stato messo a segno ieri dalla borsa di Wall Street, Nexi trae supporto anche dalle buone indicazioni fornite sui conti del primo trimestre 2025. Non si tratta dei risultati definitivi ma solo di alcune anticipazioni. Evidentemente, però, ad un mercato in cerca di spunti rialzisti, l’assist arrivato da Nexi è più che sufficiente per giustificare la corsa a comprare azioni del titolo dei pagamenti digitali. Tra l’altro è proprio grazie al rialzo di oggi se le azioni Nexi riescono a cancellare il rosso fino a ieri presente nella performance su base mensile del titolo (per la cronaca quella annuale invece evidenzia un ribasso del 4,5 per cento).

I conti trimestrali preliminari di Nexi

Stando ai risultati preliminari, Nexi ha chiuso il primo trimestre 2025 con i ricavi in crescita del 3,7 per cento rispetto all’anno precedente. Il dato, positivo, è perfettamente allineato a quelle che erano le indicazioni fornite nell’ambito della guidance resa nota alla comunità finanziaria in occasione della presentazione dei conti relativi all’esercizio 2025.

Il management di Nexi ha reso noto che i risultati definitivi relativi al primo trimestre 2025 verranno presentati il prossimo 8 maggio. In quella occasione verranno diffusi tutti i dettagli della trimestrale.

La valutazione degli analisti sulle azioni Nexi

Circa un mese fa era arrivata la valutazione positiva degli analisti internazionali di S&P Global sul rating di Nexi. Un giudizio pesantissimo che però, all’epoca, non ebbe l’occasione di concretizzare il suo effetto positivo perchè le azioni Nexi, come tutti gli altri titoli del Ftse Mib, vennero travolte dal sell-off delle borse mondiali. Trattandosi però di una valutazione importante, conviene riconsiderarla nonostante sia passato un bel pò di tempo dalla sua formulazione.

S&P Global alzò di un livello il rating sul debito a lungo termine di Nexi portandolo dal precedente BB+ a BBB-. All’upgrade corrispose poi il collocamento della società tra gli emittenti non speculativi. Nell’ambito dell’upgrade, poi, S&P fissò a stabili le prospettive sul rating di Nexi per i prossimi trimestri. Molto interessante la motivazione allora fornita per giustificare la promozione. Gli analisti dichiararono che non era da escludere che Nexi potesse riuscire a ridurre la leva finanziaria nel corso dei prossimi due anni grazie alla solida generazione di cassa.

Si tratta di una motivazione che si può tranquillamente considerare valida anche oggi e che per questo dovrebbe essere tenuta in considerazione dai trader prima di posizionarsi sul titolo anche perchè non risultano esserci stati aggiornamenti sul rating e sul target price di Nexi nel mese di aprile da parte di broker e di banche d’affari. L’ultima su questo versante fu quella che venne formulata da Barclays che ribadendo il rating underweight tagliò il target price a 4,9 euro (indicazione risalente a inizio marzo). Alla luce dell’andamento registrato dal titolo nell’ultimo mese (cancellazione del rosso) si tratta di una valutazione che è già superata dalle quotazioni attuali. Assumendo questo target price non è quindi presente alcun potenziale di upside.

