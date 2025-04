Piano Industriale Recordati - BorsaInside.com

Forse alcuni trader potevano attendersi qualcosa in più dalle azioni Recordati in scia alla pubblicazione del nuovo piano industriale ma la situazione, almeno per adesso, è che la società farmaceutica si sta apprezzando di appena lo 0,2 per cento in un contesto generale che vede il Ftse Mib avanzare di quasi un punto percentuale grazie agli acquisti molto forti concentrati su Mediobanca, Stellantis e Monte dei Paschi. Ad ogni modo la frazionale progressione in atto su Recordati non impatta sulla performance mensile del titolo e ancora meno su quella annua. Entrambe restano negative dell’8 per cento e dello 0,5 per cento.

Quello che è certo è che per andarsi a posizionare oggi sul titolo del colosso farmaceutico è assolutamente indispensabile esaminare proprio i dettagli del piano industriale anche perchè, questo lo possiamo anticipare, gli spunti interessanti non mancano. Tra l’altro, accanto alle indicazioni per il prossimo triennio, il management ha anche approvato i conti del primo trimestre 2025. Insomma gli spunti davvero non mancano.

Il piano industriale di Recordati 2025 – 2027

Il consiglio di amministrazione di Recordati ha approvato il piano strategico per il triennio 2025–2027, delineando una crescita a doppia cifra in tutte le principali metriche finanziarie, supportata da operazioni di business development e acquisizioni mirate.​

Per quello che riguarda gli obiettivi finanziari al 2027, i vertici della quotata puntano a raggiungere ricavi nel range tra 3 e 3,2 miliardi di euro grazie alla crescita organica e alle nuove acquisizioni e un Ebitda che dovrebbe attestarsi tra gli 1,14 e gli 1,23 miliardi di euro (da cui ne conseguirebbe un margine superiore al 38 per cento). Ancora l’utile netto rettificato è previsto tra i 770 e gli 820 milioni di euro mentre l’indebitamento netto è atteso tra 1,7x e 2,0x l’Ebitda con la possibilità di una salita momentanea verso 3x nel caso in cui dovessero essere portato in porto acquisizioni di qualità.

Fin qui i target fissati alla scadenza del piano. Per quello che invece riguarda la strategia di crescita, la società punta a restare focalizzata sulla crescita organica nei segmenti Specialty & Primary Care e Rare Diseases, integrando il portafoglio con acquisizioni e nuove licenze di prodotti in fase avanzata di sviluppo o lancio.​

Infine non manca un riferimento alla politica dei dividendi con la società che manterrà invariata la politica di allocazione del capitale e la politica progressiva dei dividendi per tutto il periodo di validità del piano.

Tirando le somme, con questo piano triennale, Recordati mira a consolidare la propria posizione nel settore farmaceutico italiano puntando sulla crescita organica e sulle acquisizioni strategiche e in grado di portare valore aggiunto.

Alcuni spunti anche dalla trimestrale di Recordati

Accanto al piano industriale al 2027, il management di Recordati ha fornito alcune indicazioni sui conti del primo trimestre 2025. Nel periodo di tempo considerato, la società farmaceutica ha messo a segno ricavi per 680 milioni, in rialzo dell’11,9 per cento rispetto al primo trimestre 2024 e del 7,2 per cento escludendo il contributo di Enjaymo di 31,9 milioni di euro e a cambi costanti. Proprio nel primo trimestre Recordati ha fatto i conti con un impatto negativo a livello di cambi pari a 3,7 milioni.

Nel mese di aprile non ci sono stati aggiornamenti di rating e target price sul titolo. Tuttavia a fine marzo Deutsche Bank aveva alzato il rating a hold (mantenere) lasciando il prezzo obiettivo fermo a 52 euro. Rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni di Recordati è comunque presene un leggero potenziale di upside.

