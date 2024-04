Azioni Saipem crollano dopo trimestrale: cosa sta succedendo e come investire

Saipem in asta di volatilità per eccesso di ribasso. Il titolo engineering ha aperto le contrattazioni con un forte rosso causato da vendite eccessive di azioni che hanno portato Borsa Italiana a decidere per la momentanea sospensione. La quotata del settore oil è arrivata a perdere oltre il 3,5 per cento scivolando fino a 2,14 euro. Un ribasso che, come si può anche vedere dal grafico in basso, non intacca la prestazione mensile del titolo che, sia pure in modo più risicato rispetto a ieri, resta comunque positiva per oltre il 5 per cento.

A causa della forza delle vendite, il titolo Saipem è il peggiore di tutto il paniere di riferimento di Piazza Affari (per la cronaca il Ftse Mib sta avanzando dello 0,6 per cento).

Il crollo delle azioni Saipem non è quindi imputabile all’andamento generale della borsa di Milano ma riguarda fattori prettamente domestici. Non serve andare a cercare lontano perchè Saipem proprio nel pre-market ha pubblicato i conti del primo trimestre 2024. C’è quindi la trimestrale dietro il ritracciamento che sta caratterizzando il titolo. Eppure il periodo gennaio-marzo della quotata si è chiuso con molti spunti interessanti (forte miglioramento del fatturato e della redditività) e allora perchè le azioni Saipem stanno andando a picco? Come mai gli investitori stanno reagendo così male alla trimestrale Saipem?

Vediamo nel dettaglio partendo proprio dai risultati della quotata.

Trimestrale Saipem: dettaglio conti primo trimestre 2024

Come dicevamo in precedenza Saipem ha chiuso il primo trimestre 2024 con un balzo della redditività e del fatturato. Nel dettaglio nel periodo gennaio – marzo i ricavi sono stati pari a 3,05 miliardi di euro, in aumento del 18 per cento rispetto ai 2,58 miliardi di euro messi a segno nel primo trimestre 2023. Il margine operativo lordo adjusted ha invece segnato una crescita a 268 milioni di euro contro i 191 milioni di euro dell’anno prima (il rialzo percentuale è stato del 40,3 per cento). Di conseguenza la marginalità è stata stata pari all’8,8 per cento. Il risultato netto di Saipem è stato positivo per 57 milioni di euro contro il pareggio del primo trimestre 2023.

Scendendo nel conto economico l’indebitamento finanziario netto di Saipem a fine primo trimestre 2024 aveva segnato una flessione a quota 209 milioni di euro, rispetto ai 261 milioni di inizio anno. Sempre al termine del primo trimestre, la società vantava liquidità per totali 2,4 miliardi di euro.

Per quello che riguarda gli investimenti, nei primi tre mesi del 2024 quelli tecnici sono saliti a 92 milioni di euro, valore che si raffronta con i 77 milioni di euro del primo trimestre 2023. Per finire, le attività operative hanno generato cassa per un totale di 68 milioni di euro.

Come sono andati i nuovi ordini di Saipem nel primo trimestre 2024

Parte integrante della trimestrale di Saipem sono anche i dati suoi nuovi ordini. La società ha acquisito nuovi ordini per un ammontare totale pari a 2 miliardi di euro contro i 2,7 miliardi dello stesso periodo del 2023. Alla luce dell’aggiornamento trimestrale, a fine marzo 2024 il portafoglio ordini della quotata era pari a 28,76 miliardi di euro mentre il portafoglio ordini, comprensivo delle società non consolidate, era pari a 28,84 miliardi di euro.

Come investire in azioni Saipem dopo la trimestrale

Quando un titolo è colpito dalle vendite come nel caso di Saipem si può operare in due modi: sfruttare i prezzi bassi per comprare a valutazioni più contenute rispetto a quelle del recente passato oppure andare short se invece le previsioni sono per un ulteriore ribasso dei prezzi.

Nel caso di Saipem le vendite sembrano più che altro essere frutto di un ritracciamento tecnico. La trimestrale, come abbiamo avuto modo di vedere, è solida e anche le prospettive non sono negative. L’ipotesi più plausibile è che gli investitori si stiano prendendo una sorta di pausa di riflessione anche perchè il titolo è cresciuto davvero tanto (+46 per cento da inizio anno e +58 per cento anno su anno).

Del resto tutte le ultime valutazioni su Saipem sono estremamente positive. Appena pochi giorni fa gli analisti di Bank of America avevano ribadito il rating buy (comprare) con target price alzato a 2,9 euro. Ottimismo condiviso anche da Morgan Stanley che in precedenza aveva confermato il rating overweight con target price a 2,75 euro. Ancora più ottimisti gli esperti di RBC Capital per i quali le azioni Saipem possono fare meglio del mercato (rating outperform) arrivando addirittura fino a 3 euro.

Per investire in azioni Saipem cavalcando i conti trimestrali della quotata si può operare con queste piattaforme (entrambe consentono sia di comprare titoli reali che di fare trading CFD senza possesso del sottostante):

eToro: permette di comprare azioni Saipem reali poi sempre dalla stessa piattaforma di speculare al rialzo e al ribasso attraverso i CFD azionari. eToro è celebre per lo strumento del copy trading per copiare le strategie dei trader migliori.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita Sul sito di Etoro Piattaforma N.1 al mondo per il Social Trading

ETF - CRYPTO - CFD

Licenza: CySEC - FCA - ASIC

Guadagna fino al 5,3% di interessi annui Avviso: il tuo capitale è a rischio

Fineco: è la banca con la migliore piattaforma di trading. Sulle azioni Fineco consente l’acquisto diretto più il trading con i CFD e i Super CFD. Novità recente è il conto di solo trading senza costi fissi.

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ Sul sito di Fineco 100% trading, senza compromessi

N.1 in Italia

Regime Fiscale Amministrato

0% CANONE MENSILE DI GESTIONE Avviso: il tuo capitale è a rischio

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Siamo su Telegram Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!