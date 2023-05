Azioni Saipem, Tenaris e Eni Oggi Crollano. Motivi e Idee per Cavalcare il Sell-Off

Deciso cambio di trend per la borsa di Milano nel pomeriggio. Dopo una mattinata tutto sommato abbastanza tranquilla, il Ftse Mib non solo è passato in rosso dal leggero verde della prima parte della seduta, ma si è addirittura portato su un passivo dell’1,5 per cento. Quando manca un’ora alla chiusura delle contrattazioni il paniere di riferimento di Piazza Affari è attestato sotto ai 26700 punti. Il predominio dei segni rossi è netto e non è un caso se le tre quotate peggiori facciano tutte parte dello stesso comparto: quello petrolifero.

Sono infatti le azioni Saipem, Eni e Tenaris a crollare rovinosamente pesando tantissimo sull’economia complessiva del Ftse Mib. Non che non ci siano altre quotate in forte ribasso, ma il -6,7 per cento di Saipem il -5,33 per cento di Tenaris e il -4,41 per cento di Eni fanno davvero impressione.

Dinanzi ad un sell-off simile è evidente che sia necessario cercare proprio nelle dinamiche della quotazione petrolio i motivi del boom delle vendite.

Prima però un’annotazione. Contrariamente a quello che si è spesso portati a pensare, non è affatto vero che quando un titolo crolla (in questo caso sono 3!) sia meglio starne alla larga. In realtà un crollo è sempre occasione per speculare o comunque per approfittare della situazione. Ci sono due strade a disposizione dei traders interessati: la prima è quella di comprare azioni a prezzi bassi.

Se ad esempio sono settimane o addirittura mesi che si sta attendendo l'occasione per entrare sui titoli petroliferi citati ma le alte quotazioni hanno sempre scoraggiato, oggi potrebbe essere il momento giusto.

La seconda strada va in direzione opposta: si tratta di speculare al ribasso. Inutile dire che a seguire questa strada è chi ritiene che almeno nel breve termine non ci sia spazio per una risalita delle quotazioni delle quotate oggi in preda al sell-off. Per fare short trading si possono invece usare i CFD che hanno proprio il grande vantaggio di consentire di cavalcare un crollo.

Perchè azioni Saipem, Eni e Tenaris oggi crollano

Lo abbiamo già anticipato in precedenza: il sell-off che sta colpendo il settore petrolifero è da imputare all’andamento negativo del prezzo dell’oil. Il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a giugno 2023) è scivolato sotto i 73 dollari al barile. Le previsioni petrolio 2023 che davano l’oro nero in salita fino a 100 dollari al barile dopo la mossa dell’OPEC+ sulla produzione si sono sciolte come neve al sole.

Lo scenario è tornato ad essere molto negativo e questo per un motivo ben più concreto rispetto alle solite stime sul futuro: la paura per la recessione. Il vecchio spettro è tornato alla ribalta andandosi a sommare alle solite preoccupazioni per le mosse di politica monetaria della FED.

Sia il tema banca centrale che quello recessione non sono affatto nuovi e allora se non si tratta di novità per quale ragione tutto ad un tratto, proprio oggi, i traders sono tornato a sbattere la testa su queste problematiche. Ovviamente non si tratta di un caso. In realtà proprio oggi sono stati diffusi i dati sull’attività manifatturiera cinese che nel mese di aprire ha registrato un inatteso calo. Si è trattato della prima contrazione da dicembre nell’indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri. La notizia è stata presa malissimo dal mercato poichè, con la fine delle restrizioni anti-covid, ci si attendeva un rialzo dell’indicatore.

Come affermato da Tina Teng, analista di CMC Markets, “la pressione al ribasso sul petrolio è dovuta al fatto che la ripresa economica della Cina non è davvero promettente, offuscando le prospettive della domanda sul consumo di carburante“.

Questo è oggettivamente un problema e il mercato lo ha capito (da qui il crollo del petrolio e dei titoli petroliferi).

Comprare petrolio nel momento in cui i prezzi sono bassi può essere un’occasione per entrare su questo asset a condizioni più favorevoli. Inoltre il greggio è destinato a mantenere una certa volatilità nel prossimo futuro e chi investe sa bene che maggiore è la volatilità, più alti sono si i rischi ma anche le occasioni per posizionarsi. Per comprare petrolio non è serve acquistare barili fisici ma si può ricorrere a strumenti derivati come i CFD che riflettono il prezzo del sottostante.

