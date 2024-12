Il titolo Saipem “rischia” di chiudere il 2024 esattamente nella posizione in cui era all’inizio dell’anno ossia sotto ai riflettori. La quotata del settore engineering nell’ultima seduta di Piazza Affari prima della pausa natalizia, registra una flessione dell’1,1 per cento a quota 2,45 euro contro un Ftse Mib in ribasso dello 0,7 per cento. C’è quindi un discreto segno rosso e allora perchè abbiamo affermato che il titolo è nel mirino degli investitori?

Al di là del ribasso fisiologico in atto oggi, le ragioni sono essenzialmente due: le positive novità arrivate dal Brasile (spiegazione più contingente) e l‘eccezionale performance registrata dalla quotata nel corso del 2024 con buon prospettiva anche sul 2025 (motivo più generale). Forse a molti trader che hanno sempre snobbato Saipem sarà sfuggito ma il titolo engineering è candidato ad essere uno dei migliori di tutto il 2024 con una progressione di quasi il 70 per cento. Se ancora non fosse chiaro, i trader che hanno avuto la lungimiranza di comprare azioni Saipem un anno fa ora si ritrovano un portafoglio un asset che vale ben il 70 per cento in più! E chi non lo avesse fatto? Il treno è oramai passato oppure c’è un qualche margine di ulteriore rialzo?

Per rispondere a questa domanda possiamo andare a dare un occhio a quelle che sono le più recenti prospettive formulate dagli analisti. Ad esprimersi negli ultimi giorni su Saipem sono stati gli esperti di Banca Akros. Gli analisti hanno confermato la loro view bullish con un prezzo obiettivo più alto di quelle che sono le attuali quotazioni.

Partiamo proprio da qui per poi occuparci delle novità arrivate dal Brasile.

Fin dove possono arrivare le azioni Saipem

Quando un titolo cresce così tanto come ha fatto Saipem, lo spazio per un ulteriore apprezzamento tende a contrarsi. Senza bisogno di scomodare i massimi sistemi è anche una questione prettamente statistica e infatti gli investitori tendono sempre a spostarsi verso le quotate che invece sono più deprezzate. Le azioni Saipem non sembrano rientrare in questo ragionamento.

Il titolo, infatti, non solo è cresciuto tanto nell’ultimo anno ma potrebbe essere destinato ad apprezzarsi ancora almeno stando agli analisti di Banca Akros che hanno fissato il prezzo obiettivo a 3 euro e il rating a buy. Il messaggio che è arrivato da Akros è quindi molto chiaro: Saipem è da comprare anche perchè è presente un buon margine di upside rispetto alle attuali valutazioni.

La view 2025 sulla quotata del settore petrolifero è quindi bullish. Banca Akros non è la sola a vedere positivo su Saipem anzi c’è chi vanta addirittura un prezzo obiettivo ancora più avanzato. JP Morgan, ad esempio, ha recentemente confermato il rating overwight (sovrappesare in portafoglio) alzando il prezzo obiettivo addirittura fino a 3,4 euro ossia quasi 1 euro in più rispetto a quello che è il valore attuale del titolo.

Per sfruttare queste indicazioni e investire sulle azioni Saipem non è per forza necessario acquistare titoli fisici (e quindi diventare azionisti della quotata). Con strumenti derivati come i CFD è infatti possibile speculare sia al rialzo che al ribasso operando a leva.

Saipem di nuovo attiva in Brasile con le società pubbliche

Come abbiamo anticipato in precedenza, c’è anche un motivo più contingente per il quale Saipem sta rischiando di chiudere il 2024 sotto ai riflettori.

Il Tribunale Federale di Brasilia ha infatti stabilito che l’annullamento degli effetti del provvedimento di interdizione che era stato emesso dalla Controladoria-Geral da União a carico di Saipem SA e Saipem do Brasil, ha efficacia immediata. Ricordiamo che il provvedimento imponeva alle due citate società il divieto di effettuare contratti con la pubblica amministrazione brasiliana per due anni.

A seguito del nuovo pronunciamento, la società italiana ha precisato che pur tenendo conto delle more del procedimento di appello, Saipem SA e Saipem do Brasil tornano ad essere pienamente operative con le società pubbliche nel mercato brasiliano. In pratica, hanno fatto sapere dalla quotata italiana, Saipem potrà nuovamente concorrere per nuovi contratti dalla pubblica amministrazione in Brasile.

Ricordiamo che il 17 ottobre scorso il Tribunale del Distretto Federale di Brasilia aveva deciso di annullare il provvedimento della Controladoria-Geral da União con cui era stato vietato a Saipem e alle controllate di contrarre contratti con la pubblica amministrazione brasiliana per un periodo di due anni alla luce di presunte irregolarità nell’assegnazione, a dicembre 2011, di un contratto per l’installazione di una gas pipeline da parte del consorzio BM-S-11.

Gli aggiornamenti su questo fronte arrivati dal Brasile, per quanto scontati, sono comunque il classico catalizzatore positivo per un titolo. Comprare azioni Saipem (fisiche) è solo un’alternativa perchè in realtà su questo titolo è anche possibile speculare con strumenti derivati come i CFD.

