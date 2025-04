Azioni Stellantis in forte rialzo - BorsaInside.com

A guidare il Ftse Mib nella seconda seduta della settimana sono le azioni Stellantis. In vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari fin dal primo minuito di scambi, la quotata del settore automotive si sta avvicinando al giro di boa delle 12,30 in rialzo di oltre il 4 per cento a quota 8,13 euro. Il titolo si mostra molto più pimpante rispetto ad un Ftse Mib che avanza dell’1,36 per cento. Alle spalle di Stellantis nella lista delle migliori azioni della giornata troviamo Leonardo e Pirelli entrambe in rialzo di circa il 3 per cento.

In questo articolo concentreremo la nostra attenzione sulla quotata del settore automotive e questo per un motivo molto semplice: si tratta di uno di titoli maggiormente penalizzati nelle ultime settimane dal sell-off provocato dai dazi Usa. L’introduzione di tariffe commerciali direttamente sul settore automotive ha causato il crollo delle quotate del comparto con Stellantis che ha fatto peggio dei concorrenti a causa dei suoi problemi interni.

Significativo di questo ragionamento è il fatto che, nonostante il rialzo già registrato nella seduta di ieri, le azioni Stellantis continuino ad essere molto deprezzate rispetto ad un mese fa. Dal grafico, infatti, si evince un calo delle quotazioni su base mensile del 27 per cento che ha ben pochi eguali tra le quotate del paniere di riferimento di Piazza Affari. Per la cronaca, anno su anno, il rosso di Stellantis è addirittura del 66 per cento.

Volendo, quindi, ci sarebbe uno spazio infinito per entrare sulla quotata sempre che ci dovessero essere le condizioni operative per farlo a partire dalla presenza di prospettive al rialzo. Allo stato attuale dei fatti, il futuro di Stellantis appare come minimo incerto e ciò significa che, la migliore strategia da seguire sul titolo resta quella speculativa da attuare anche con strumenti derivati come i CFD.

Cosa sta spingendo il rally di Stellantis?

Dal punto di vista tecnico le azioni Stellantis sono crollate troppo nell’ultimo periodo e quindi il segno verde di oggi è anzitutto un “premio” a questa situazione. Va però precisato che il ritorno degli acquisti è stato possibile solo grazie ad un assist che il titolo si è ritrovato ad avere: la possibilità che Trump possa mettere in pausa i dazi del 25 per cento imposti alle importazioni di auto e componenti negli Stati Uniti. Si tratterebbe dell’ennesimo tira e molla a cui l’amministrazione Trump sembra giocare con l’obiettivo di ottenere il massimo dalle trattative in corso tra le parti.

Nulla di cui meravigliarsi visto che proprio l’introduzione dei dazi aveva affossato definitivamente le azioni Stellantis. Adesso, nel nuovo scenario profilato dalla Casa Bianca, la sospensione (eventuale) diventa un motivo di rilancio per le quotazioni di Stellantis.

Ricordiamo che il 27 marzo, quando la Casa Bianca aveva annunciato i dazi, essi erano stati stati definiti come permanenti, tuttavia, già alcune settimane dopo, Trump, nel tentativo di evitare forti contraccolpi, aveva sospeso per 90 giorni i dazi reciproci nei confronti di alcuni paesi tra cui l’Europa, confermando però quelli su tutto l’automotive.

Fermo restando che la linea della Casa Bianca appare sempre più confusa a meno che non sia ammetta che sia in atto una grande partita a scacchi più da business-man che da politica, è evidente che la possibile sospensione dei dazi sull’automotive da parte degli americani sarebbe positiva per Stellantis, anche se, ad ora, mancano dettagli concreti su esenzioni e tempistiche. Secondo una rilevazione di Intermonte, l’impatto sui vari player dipenderà da una serie di fattori come l’esposizione al mercato americano, la struttura produttiva e la marginalità. Per gli esperti solo nel caso in cui ci dovesse essere un completo trasferimento dei dazi sui prezzi, allora l’industria automotive potrebbe tornare ad essere profittevole.

Downgrade sulle azioni Stellantis dagli analisti di UBS

Tornando all’andamento del titolo, è interessante evidenziare che il rally odierno di Stellantis sembra fa passare in secondo piano il pesante donwgrade che la quotata italo-francese ha rimediato dagli analisti di UBS. Gli esperti elvetici hanno tagliato il rating a neutrale e il target price a 8,8 euro dai precedenti buy e 16 euro che risalivano a fine ottobre. Per UBS, quindi, le azioni Stellantis non sono più da comprare ma solo da mantenere nel portafoglio anche perchè, rapportando il prezzo obiettivo rivisto al ribasso con quelle che sono le attuali quotazioni, emerge un potenziale di upside piuttosto contenuto.

La view degli analisti di UBS trova grossomodo allineati gli esperti di Equita sim che proprio oggi hanno ribadito la loro indicazione prudenziale con rating hold ossia mantenere e al tempo stesso hanno ridotto il target price a 11 euro. Questo nuovo prezzo obiettivo, comunque, implica un potenziale di rialzo maggiore che apre degli spiragli sulle prospettive del titolo.

La situazione, accogliendo la valutazione espressa da Equita, potrebbe diventare stimolante per le azioni Stellantis. Uno spiragli per tutti quei trader che sono interessati a posizionarsi sul titolo non tanto nella prospettiva di un investimento quanto in quella più speculativa perseguibile con strumenti di tipo derivato come i CFD.

