Crollo azioni Stellantis - BorsaInside.com

Fin dal primo minuto di scambi le azioni Stellantis sono state travolte dalle vendite. La quotata del settore automotive, dopo circa mezzora dall’avvio delle contrattazioni, segna un ribasso del 5 per cento a quota 10,8 euro facendo nettamente peggio di un Ftse Mib che comunque, per quanto infarcito di segni negativi, limita il rosso allo 0,7 per cento. Considerando che il secondo titolo peggiore della giornata, Brunello Cucinelli, segna un rosso del 2,3 per cento, è evidente che alla base del crollo di Stellantis ci siano ragioni che riguardano prettamente la quotata automotive.

Chiarire per bene quali sono questi motivi è fondamentale per definire la strategia trading da adottare sulla quotata. Come si può vedere dal grafico in basso le azioni Stellantis sono di nuovo molto in difficoltà dopo il tentativo di recupero avviato ad inizio anno ma poi interrotto non appena si è iniziato a parlare di dazi da parte degli Stati Uniti. In questo contesto non c’è quindi da stupirsi se, rispetto a un mese fa, le azioni Stellantis sono deprezzate del 12 per cento mentre da inizio anno, svanite le possibilità di un recupero, il rosso è del 14 per cento.

Ricordiamo che sulle azioni Stellantis, come su tutti i titoli del Ftse Mib, si può ora investire, tramite CFD, con Eightcap. Di questo broker si parla oramai tanto tra i trader italiani per via degli spread molto bassi. La forte incertezza su Stellantis può quindi essere l’occasione per testare i CFD Eightcap anche in modalità demo.

📈 Maggiori informazioni sul sito ufficiale Eightcap

Crollo azioni Stellantis: quali sono le cause

Ci sono a disposizione il nome e il cognome se si vogliono identificare le cause alla base del crollo delle azioni Stellantis. Si tratta di Donald Trump. Logicamente il presidente americano non è colpevole in modo diretto ma per via delle sue decisioni. Dopo che in tanti avevano avuto l’impressione che sui dazi la Casa Bianca avrebbe frenato, ecco che, come è tipico dello stile di comunicazione stop and go che caratterizza Trump, è arrivato il clamoroso retro-front. Trump ha annunciato la sua intenzione di imporre dazi al 25 per cento sulle automobili che sono prodotte al di fuori degli Stati Uniti. La misura sarà operativa dal prossimo 2 aprile.

La notizia ha avuto un effetto drammatico sulle azioni Stellantis che sono crollate a picco. Il punto è che la “fuga” degli investitori dalla quotata italo-francese potrebbe essere solo all’inizio perchè se i dazi dovessero diventare operativi per il business in Usa del colosso automotive sarebbero problemi.

Perchè Stellantis sarebbe la più colpita dai dazi Usa al 25?

L’accoglienza riservata dai trader a Stellantis induce a pensare che ci siano delle ragioni per in tanti ritengono che proprio la quotata italo-francese possa essere tra le più esposte alla misura commerciale americana. E in effetti le cose potrebbero stare proprio così. Tanto per iniziare c’è da dire che all’incirca la metà di tutti i veicoli che sono venduti negli Stati Uniti risultano essere importati. In questo contesto Stellantis è decisamente svantaggiata perchè ben il 45 per cento delle sue auto vendute sul mercato americano sono in realtà prodotte fuori dagli Stai Uniti.

Tenendo conto che il gruppo automotive già da anni fa i conti con un forte calo delle vendite in Europa, il suo posizionamento sul mercato americano lo renderebbe molto vulnerabile ai dazi al 25 per cento sulle importazioni pronti a scattare dal 2 aprile prossimo.

Cosa fare con le azioni Stellantis dopo il crollo dei prezzi

Il sell-off su Stellantis apre dubbi molto forti sulle prospettive della quotata. Dal punto di vista tecnico, il fatto che le azioni STLA siano precipitate a 10,9 euro spalanca le porte alla possibilità di un ulteriore ribasso prima fino a 10 euro e poi anche fino a 9,4 euro, livello che manca da anni. La situazione è decisamente sfavorevole. Del resto anche quando oltre un mese fa la quotata aveva provato a risalire, gli analisti erano comunque rimasti molto freddi sulle sue prospettive. Ad esempio Citi aveva confermato il rating neutral abbassando il target price a 12 euro mentre Intesa Sanpaolo che pure aveva abbassato il prezzo obiettivo a 13,30 euro, aveva confermando il rating hold ossia mantenere.

Queste due valutazioni, pur nelle differenti sfumature, inducono a pensare che come minimo sulle azioni Stellantis sia preferibile tenere un approccio prudente. Il discorso vale sia se si sceglie una operatività diretta comprando azioni reali e sia se si opta per il trading con i CFD senza possesso del sottostante.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.