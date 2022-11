Azioni Stellantis e trimestrale: long o short trading dopo i conti e guidance?

Tra le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi c’è Stellantis. Il colosso del settore automotive proprio questa mattina ha fornito alcune indicazioni sui conti del terzo trimestre e contestualmente ha anche confermato la guidance per l’esercizio in corso. Si tratta di due drivers molto potenti che potrebbero condizionare l’andamento delle azioni Stellantis sul Ftse Mib fin dal primo minuto di scambi. Solitamente le linee guida da seguire per fare trading online sulle quotate alle prese con la pubblicazione di conti e bilancio sono le seguenti: in caso di trimestrale peggiore delle stime, potrebbero essere le vendite a dominare il titolo coinvolto; viceversa conti migliori delle attese potrebbero suscitare interesse da parte degli operatori e quindi acquisti.

Premesso questo, chi volesse oggi investire sulle azioni Stellantis deve per forza di cose guardare alle singole voci della trimestrale della quotata. Proprio questo sarà quello che faremo nel prossimo paragrafo.



Trimestrale Stellantis: come è andato il terzo trimestre 2022

Tanto per iniziare Stellantis non ha pubblicato una vera e propria trimestrale ma ha fornito delle indicazioni sui risultati che sono stati raggiunti nel terzo trimestre 2022. Il periodo di riferimento si è chiuso con ricavi netti per 42,1 miliardi di euro, in rialzo del 29 per cento rispetto ai 32,55 miliardi di euro messi a segno nello stesso periodo di un anno fa. L’aumento così forte dei ricavi è stato possibile grazie soprattutto all’incremento dei volumi, ai prezzi netti favorevoli e agli effetti positivi che sono derivati dai tassi di cambio.

Alla luce di questo dato, l’ammontare totale dei ricavi Stellantis relativo ai primi 9 mesi dell’esercizio in corso è quindi aggiornato a 130,1 miliardi di euro, il 21 per cento in più rispetto al confronto con i primi 9 mesi dell’esercizio precedente.

Il management di Stellantis ha anche comunicato che le consegne complessive nel trimestre sono state pari a 1,28 milioni di unità, in rialzo del 13 per cento rispetto al terzo trimestre 2021. A spingere il dato sulle consegne è stata la ritrovata migliore disponibilità di semiconduttori rispetto allo stesso periodo di un anno fa (ma allora si era nel pieno della crisi dei semiconduttori).

Stellantis guidance esercizio 2022

Come abbiamo già detto in precedenza, oltre ad aver fornito alcune indicazioni sul terzo trimestre 2022 e sui primi 9 mesi dell’anno, il management di Stellantis ha anche confermato la guidance in essere per l’esercizio in corso. Il colosso automobilistico prevede di chiudere il 2022 con un margine operativo rettificato a doppia cifra. Inoltre, stando alle stime, anche il flusso di cassa disponibile industriale dovrebbe essere un valore positivo.

Il prezzo delle azioni Stellantis su Borsa Italiana Oggi parte da 13,61 euro. Nel corso dell’ultimo mese le quotazioni della casa automobilistica hanno guadagnato il 10 per cento. Molto pesante, invece, la performance su base annua che invece evidenzia un ribasso di oltre il 23 per cento.



Immatricolazioni Stellantis a ottobre 2022

Non solo i conti trimestrali e la guidance sull’esercizio 2022 ma anche i dati sulle vendite auto nel mese di ottobre tra i catalizzatori odierni di Stellantis.

Il Ministero dei Trasporti ha reso noto che il mese scorso in Italia sono state immatricolate 115.827 vetture, in aumento del 14,6 per cento rispetto ai 101.103 veicoli dello stesso periodo dello scorso anno. In rialzo le vendite di Stellantis che sempre ad ottobre sono state pari a 38mila unità, in crescita del 6,5 per cento rispetto alle oltre 35.600 vetture vendute un anno fa.

