Azioni STM grandi protagoniste su Borsa Italiana con una progressione del 2,9 per cento a quota 17,79 euro. Forte di questo rialzo, il titolo dei semiconduttori sta guidando un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece contiene la progressione ad appena lo 0,2 per cento. Il forte verde che caratterizza le azioni STM è un toccasana per la prestazione mensile del titolo che riesce a ridurre il passivo ad 11 punti percentuali. Nonostante questa buona notizia va comunque ricordato che STM resta uno dei peggiori titoli su base annua di tutto il Ftse Mib evidenziando un rosso del 48 per cento.

Tornando alla seduta di oggi, il rialzo in atto sulla quotata può essere messo in relazione con la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2025 avvenuta nel pre-market. Di conseguenza diventa essenziale analizzare nel dettaglio come è andata alla trimestrale di STM prima di impostare una strategia trading sulla quotata. Ricordiamo che sulle azioni STM, come su tutti gli altri titoli, si può operare sia in modo diretto che attraverso strumenti derivati come i CFD che consentono di speculare al rialzo e al basso senza il possesso del sottostante.

La trimestrale di STM in dettaglio

STM ha chiuso il primo trimestre 2025 con una flessione dei ricavi e della marginalità scontando un contesto di mercato sfidante e un calo della domanda in diversi segmenti.

Nel dettaglio i ricavi del primo trimestre si sono attestati a 2,52 miliardi di dollari, in calo del 27,3 per cento rispetto ai 3,47 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. La flessione è stata trainata dal calo delle vendite nette sia agli OEM (Original Equipment Manufacturer), in calo del 25,7 per cento, sia al canale della Distribuzione, che ha registrato una contrazione del 31,2 per cento. Rispetto al quarto trimestre del 2024, il fatturato ha segnato un ribasso del 24,2 per cento.

Indicazioni estremamente negative tuttavia i numeri si sono mantenuti in linea con le previsioni del management, che stimava ricavi per 2,51 miliardi di dollari.

Scendendo tra le voci della trimestrale, la marginalità lorda si è attestata al 33,4 per cento, in netto calo rispetto al 41,7 per cento del primo trimestre 2024 e al 37,7 per cento del trimestre precedente. Questo peggioramento è attribuibile principalmente al mix di prodotto meno favorevole, all’incremento degli oneri legati al sottoutilizzo degli impianti produttivi e a prezzi di vendita più contenuti. In questo caso il dato è stato peggiore delle attese degli analisti che si attendevano una marginalità attorno al 33,8 per cento.

Per finire l’utile netto di STM al termine del primo trimestre 2025 è crollato a quota 56 milioni di dollari, contro i 513 milioni del primo trimestre 2024. In termini percentuali il ribasso è stato dell’89,1 per cento.

Nonostante il calo di redditività, STM ha mantenuto una solida posizione finanziaria netta, che a fine marzo 2025 risultava positiva per 3,08 miliardi di dollari, solo in lieve diminuzione rispetto ai 3,23 miliardi di inizio anno.

Previsioni per il secondo trimestre e per l’intero 2025

Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre 2025, il management di STM ha anche fornito delle indicazioni sul secondo trimestre dell’anno e su tutto l’esercizio in corso. Per il periodo aprile – giugno 2025 STM prevede un fatturato di circa 2,71 miliardi di dollari, in flessione del 16,2 per cento su base annua, ma in crescita del 7,7 per cento rispetto al primo trimestre. La marginalità lorda, invece, dovrebbe stabilizzarsi intorno al 33,4 per cento.

Il management ha precisato che queste stime sono basate su un tasso di cambio euro/dollaro presunto di 1,08 e tengono conto degli attuali contratti di copertura (hedging). STM ha puntualizzato che le stime non tengono conto di eventuali impatti derivanti da modifiche dei dazi commerciali globali.

A livello annuale, invece, il piano di spese in conto capitale nette dovrebbe mantenersi in un range compreso tra 2 e 2,3 miliardi di dollari, con l’obiettivo di ridisegnare la struttura manifatturiera.

Fin dove possono arrivare le azioni STM dopo i conti trimestrali?

Il rialzo messo a segno oggi dalle azioni STM in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali, rimette in primo piano il problema del prezzo target. Fin dove possono salire le quotazioni della società italo-francese?

I prezzi bassi potrebbero oggettivamente invogliare all’acquisto, tuttavia lo scenario avverso. E del resto appena due giorni fa gli analisti di JP Morgan sono intervenuti sulla quotata ribadendo il rating neutral e abbassando il prezzo obiettivo a quota 26 euro. Nonostante il downgrade subito, resta comunque un discreto potenziale di upside rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni. Ovviamente un rating neutrale è una chiara raccomandazione alla prudenza. Consiglio che vale per tutti a prescindere dallo strumento scelto per fare trading sulle azioni STM.

