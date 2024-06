Azioni STM sono a sconto del 28%: 18 analisti dicono “comprare”, 1 solo “vendere”

Nella costante ricerca di titoli a sconto presenti sul Ftse Mib, siamo rimasti colpiti dalla netta view bullish presente sul titolo STM. Stando alla rivelazione di Bloomberg, infatti, ben 18 analisti su un totale di 23 che coprono il titolo italo-francese, hanno espresso una indicazione di acquisto con rating buy.

Si tratta di una indicazione molto chiara che è tipica di quelle situazioni che vedono la quotata interessata prezzata ad un valore che sottovaluta fondamentali e potenzialità. Con 18 rating buy su 23 totali il verdetto è facilmente intuibile: il titolo è a sconto. Di conseguenza comprare oggi azioni STM può essere molto vantaggioso in prospettiva di un futuro rialzo.

Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni STM scambiano a 37,75 euro. Sia su base mensile che su base annua, la quotata dei microchip appare decisamente deprezzata evidenziando un ribasso dell’1 per cento nell’ultimo mese e del 6 per cento anno su anno. L’andamento in borsa di STM conferma il fatto che il titolo viaggi ad un valore più basso rispetto al suo reale potenziale e giustifica quindi la view bullish espressa da ben 18 analisti.

Ma fin dove si possono spingere le azioni STM? Quale potrebbe essere il giusto prezzo di questa quotata e quali i driver in grado di sostenere il rilancio delle quotazioni?

Andiamo con ordine.

Fin dove possono salire le azioni STM?

Anche per quello che riguarda il prezzo più giusto delle azioni STM, il report di Bloomberg risulta essere molto utile. Nell’analisi, infatti, viene riportato quello che è il target price medio dei 24 analisti che coprono la quotata. Ebbene esso è pari a 51,8 euro. Si tratta di una valutazione che, rispetto all’attuale valore di borsa del titolo, implica un potenziale di upside del 28 per cento.

Ecco quindi la risposta alla prima domanda. Le azioni STM possono salire fino a oltre 51 euro e attualmente sono sottovalutate del 28 per cento.

Ovviamente quello indicato è un prezzo medio obiettivo e di conseguenza ci saranno analisti con un target più alto e analisti con una valutazione più bassa.

Come detto in precedenza, poi, su 23 analisti che coprono il titolo ben 18 sono buy. E gli altri cosa consigliano di fare? Per 4 esperti le azioni STM sono da mantenere (rating hold) mentre per una solo sono da vendere (rating sell). C’è quindi una forte convergenza tra i vari esperti che è di buon auspicio per le prospettive della quotata.

Ma da dove nasce questa view così ottimistica su STM?

I catalizzatori sono più di uno a partire dal fatto che ad aprile le vendite di Apple in Cina hanno segnato un aumento di oltre il 52 per cento. Si tratta di una informazione di fondamentale importanza visto che il mercato cinese è centrale nel fatturato di Apple (pensa per il 20 per cento) e che la stessa STM è una delle più importanti fornitrici del colosso americano (Apple nel 2023 ha inciso per il 12,3 per cento del fatturato di STM).

Il cambio di passo rispetto ad inizio anno è evidentissimo. Nel trimestre chiuso a marzo scorso, infatti, le vendite avevano segnato una flessione di circa il 30 per cento. Secondo la sim Equita il dato di aprile evidenza un chiaro segnale di ripresa che però ha necessità di essere confermano nei prossimi mesi.

Altro catalizzatore positivo riguarda lo stabilimento STM di Catania che ha intercettato finanziamenti per 2 miliardi di euro nell’ambito dell’EU Chips Act. Proprio domani la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, sarà nel capoluogo etneo per visitare il nuovo impianto di produzione di semiconduttori. La stessa Commissione UE ha precisato che si tratta di una struttura completamente integrata per la produzione di wafer di carburo di silicio all’avanguardia, a loro volta usati per produrre dispositivi elettrici ad alte prestazioni, con applicazioni nei veicoli elettrici, nelle stazioni di ricarica rapida e nelle energie rinnovabili.

Quali sono i livelli tecnici da attenzione su STM

Fin qui i catalizzatori rientranti nell’ambito dell’analisi fondamentale. E il quadro tecnico delle azioni STM cosa dice? Il titolo è palesemente in difficoltà e a dirlo sono i parziali relativi ai vai intervalli temporali. Una vera e propria svolta ci potrebbe essere se i prezzi dovessero riuscire a riportarsi verso quota 40,50 euro.

Il superamento di questo livello potrebbe consentire a STM di apprezzarsi e quindi magari intercettare davvero quel potenziale di upside del 28 per cento. Al ribasso attenzione a quota 36 euro che non è poi lontana dai prezzi attuali.

Per seguire l’indicazione dei 18 analisti bullish e comprare azioni STM si può operare sia con i broker come eToro che con banche come Fineco.

