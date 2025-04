Comprare azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

A metà pomeriggio a guidare il Ftse Mib è Telecom Italia. La quotata delle tlc sta segnando un rialzo del 9,6 per cento a 0,3 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece sta mettendo in cassaforte il 5,65 per cento. Per tutta la borsa di Milano è il giorno del grande rimbalzo provocato dalla decisione di Trump di sospendere per 90 giorni i dazi contro i tutti i paesi ad eccezione di quelli applicati alla Cina che invece sono confermati ai massimi. C’è quindi il positivo sentiment di euforia a condizionare l’andamento delle azioni Telecom Italia (come pure quello di tutte le altre 39 quotate del Ftse Mib) ma c’è anche qualcosa in più.

Proprio oggi, infatti, l'ex monopolista ha incassato la promozione del suo rating e target price da parte degli analisti di Exane. Una ulteriore buona notizia che non è passata inosservata ai trader che infatti stanno reagendo nel solo modo possibile: comprando azioni Telecom Italia a più non posso. Ad operare non solo solo i trader che agiscono nella prospettiva dell'investimento (quindi acquisto di azioni reali da detenere in portafoglio) ma anche i trader che operano con strumenti derivati come i CFD essendo più interessati ad un approccio più speculativo per il quale non serve il possesso di azioni reali.

Fin dove possono salire le azioni Telecom Italia secondo Exane

Se andiamo a dare uno sguardo all’andamento delle azioni Telecom Italia possiamo subito notare come il titolo sia uno dei pochi ad aver conservato il verde mensile nonostante il recente crollo delle borse e questo a dimostrazione di quanto la quotata sia cresciuta nei mesi scorsi. Ad ogni modo, parlando di numeri, il rialzo nel raffronto mensile è del 9 per cento. Ma Telecom Italia si è apprezzata tanto anche su base evidenziando una progressione del 27 per cento. Stiamo quindi parlando di un titolo che è in salute sia nel breve che nel lungo termine. Quando si verifica una situazione di questo tipo, il rischio è che lo spazio per un ulteriore rialzo possa essersi stretto e che di conseguenza non sia più presente margine di apprezzamento ulteriore.

Ebbene questo ragionamento non vale nel caso delle azioni Telecom Italia almeno secondo il punto di vista di Exane. Gli esperti con la loro raccomandazione di oggi hanno infatti alzato il rating a buy ovvero comprare e il target price a 0,35 euro. In precedenza Exane era esposta in modo molto più prudenziale sulle azioni Telecom Italia essendo il rating a hold (mantenere) e il prezzo obiettivo a 0,28 euro (tra l’altro frutto di un precedente taglio). La view di Exane sul colosso delle telecomunicazioni è del tutto bullish perchè non solo è presente l’indicazione di comprare ma lo stesso target price per così come è impostato adesso implica un discreto potenziale di upside rispetto ai valori di borsa. Insomma le azioni Telecom Italia saranno si già cresciute tanto ma hanno lo spazio per continuare a farlo anche nei prossimi mesi.

Per gli investitori, quindi, la notizia è doppiamente positiva.

Tra l’altro con questo upgrade, Exane si è praticamente allineata ad un’altra raccomandazione bullish da tempo in essere sulle azioni Telecom Italia. Ci riferiamo a quella di Banca Akros che, appena pochi giorni prima, aveva confermato il rating buy (comprare) alzando il target price a 0,4 euro decisamente sopra i prezzi attuali.

Per Exane riassetto TLC in Italia è oramai questione di tempo

Nel loro report gli analisti di Exane hanno posto l’accento sul fatto che l’atteso riassetto delle TLC italiane è ormai inevitabile aggiungendo che per Telecom Italia lo scenario che si profila è più che favorevole.

Una possibile fusione tra TIM e Iliad è da tempo sul tavolo, anche se finora è rimasta in stand-by, frenata da valutazioni di tipo politico e strategico. Ma il quadro potrebbe cambiare rapidamente ora che Poste Italiane, controllata per il 65 per cento dallo Stato, è diventata azionista di riferimento di Telecom Italia. Una mossa che potrebbe spianare la strada al superamento degli ostacoli istituzionali e rimettere in moto le trattative per un’integrazione.

Secondo Exane, inoltre, eventuale aggregazione tra Iliad e WindTre rappresenterebbe un vantaggio per Telecom Italia. Un mercato più concentrato, infatti, porterebbe a un miglioramento dei margini per tutti gli operatori, inclusa TIM, grazie alla riduzione della pressione competitiva.

In parallelo, restano sul tavolo anche le potenziali entrate straordinarie per il gruppo, a partire dall’earnout atteso dal fondo Usa KKR, che potrebbe garantire un ulteriore rafforzamento finanziario.

Tirando quindi le somme, il sentiment generale degli analisti sembra quindi virare verso un’ottimistica attesa di trasformazione per il settore. In un contesto di ridefinizione degli assetti e razionalizzazione dell’offerta, le azioni Telecom Italia sembrano essere ben posizionate per trarre vantaggio da ogni scenario possibile: fusione diretta, concentrazione tra i concorrenti o incassi straordinari.

Quale migliore situazione per in trader interessati a speculare sul titolo?

