Come da tradizione, Terna è una delle ultime quotate del Ftse Mib a rendere noti i conti 2024. Anche per il gestore della rete, però, è arrivato il momento della verità non solo sui risultati dello scorso esercizio ma anche sulla consistenza del dividendo. La pubblicazione del bilancio è avvenuta ieri sera dopo la chiusura delle contrattazioni a Piazza Affari. La reazione del mercato c’è stata quindi oggi. Come si può vedere dal grafico in basso, eccezione fatta per la fiammata iniziale registrata poco dopo l’apertura degli scambi, non ci sono stati altri grandi sussulti. Il prezzo delle azioni è rimasto sostanzialmente stabile evidenziando una progressione di appena lo 0,3 per cento rispetto a ieri. Le azioni scambiano a 8,09 euro restando sui massimi da inizio anno.

Buone le variazioni temporali messe a segno dalla quotata con un rialzo di quasi il 4 per cento su base annua e dell’1,5 per cento rispetto a un mese fa. Ovvio che se come termine di paragone si prendono le banche, il verde di Terna praticamente scompare, tuttavia se invece si considera il comparto utility non è trascurabile.

Vediamo allora come è andato il 2024 di Terna partendo come sempre dall’aspetto che più di tutti interessa gli investitori ossia la cedola.

Dividendo Terna 2025: arriva il saldo

Il consiglio di amministrazione di Terna ha proposto la distribuzione di un saldo dividendo 2025, relativo all’esercizio 2024, pari a 0,277 euro per azione. La cedola sarà staccata lunedì 23 giugno 2025, con messa in pagamento prevista per il 25 giugno 2025.

Considerando anche l’acconto di 0,1192 euro per azione che la quotata aveva già staccato il 18 novembre 2024, il dividendo totale di Terna per il 2025 ammonta a 0,3962 euro per azione. Tenendo conto del numero di azioni aventi diritto, l’ammontare complessivo del dividendo distribuito agli azionisti sarà pari a 796,36 milioni di euro.

Quello che possiamo dire commentando queste decisioni è che la politica dei dividendi di Terna continua a garantire un ritorno solido per gli azionisti e conferma la capacità della quotata di generare valore e distribuire profitti in modo sostenibile nel corso del tempo.

Per quello che riguarda il dividend yield, rapportando l’importo del saldo del dividendo al prezzo di riferimento del titolo Terna registrato al termine della seduta di borsa del 25 marzo 2025 e pari a 8,058 euro, il rendimento lordo della seconda tranche risulta pari al 3,44 per cento. Il dividend yield complessivo è invece superiore al 4,9 per cento e ciò rafforza il ruolo di Terna come uno degli asset più interessanti nel panorama delle utility italiane.

I conti 2024 di Terna sotto ai riflettori

Terna ha chiuso il 2024 con una crescita dei ricavi e della redditività. Nel dettaglio, i ricavi sono stati pari a 3,68 miliardi di euro, in aumento del 15,5 per cento nel raffronto con i 3,19 miliardi ottenuti nel 2023. L’aumento del fatturato è stato sostenuto, secondo quanto evidenziato dallo stesso management, dalla crescita delle attività regolate, grazie all’incremento della base asset regolata (RAB) e all’aggiornamento del WACC 2024 (Weighted Average Cost of Capital)

In rialzo anche il margine operativo lordo MOL che è salito da 2,17 miliardi a 2,57 miliardi di euro evidenziando una dinamica positiva del 18,3 per cento. Scendendo nel conto economico, l’utile netto di Terna ha evidenziato un rialzo del 19,9 per cento attestandosi a quota 1,06 miliardi di euro contro i 885,4 milioni che erano stati messi a segno nel 2023.

Lato debito, alla fine del 2024 l’indebitamento netto di Terna risultava pari a 11,16 miliardi di euro in aumento rispetto ai 10,49 miliardi di inizio anno mentre il flusso di cassa era attestato a 1,82 miliardi di euro.

Le previsioni sull’esercizio 2025 di Terna

Oltre ad aver approvato i conti relativi al 2024, i vertici di Terna hanno anche fornito delle indicazioni sull’esercizio 2025. Tra i vari target molto interessante è quello dei 4,03 miliardi di euro di fatturato con cui la quotata prevede di chiudere l’anno. L’Ebitda, invece, dovrebbe attestarsi a 2,7 miliardi di euro mentre l’utile netto viene visto a 1,08 miliardi. Molto interessanti sono anche i 3,4 miliardi di euro di investimenti che la società mira a realizzare nell’anno corrente.

Azioni Terna solo da mantenere?

Come detto ad inizio articolo il titolo Terna viaggia in prossimità dei massimi da inizio anno. Per diversi analisti la corsa però potrebbe essere destinata a finire. Proprio alcuni giorni fa, sulla quotata si sono espressi gli analisti di UBS che hanno confermato il rating neutral tagliando il target price a 8,1 euro. Si tratta di una valutazione a dir poco prudenziale anche perchè, tenendo conto di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo, sembra essere del tutto assente ogni potenziale di upside.

C’è del margine di rialzo sotteso, invece, nella valutazione espressa da Equita. La sim milanese ha si tagliato il rating a hold ma il target price è stato ribadito a 9,3 euro, decisamente sopra i prezzi attuali.

Ad ogni modo, entrambi gli analisti non se la sentono di sbilanciarsi sul bullish e questa prudenza dovrebbe essere tenuta in debita considerazione dagli investitori.

