Le azioni Unicredit si apprestano a chiudere l’ultima seduta della settimana in ribasso di circa 2 punti percentuali a quota 53,5 euro. La prestazione negativa di Unicredit non è un caso isolato visto che tutte le banche, chi più e chi meno, si stanno muovendo in rosso a causa del netto peggioramento del sentiment provato dal “no” BCE all’applicazione della Danish sull’OPA lanciata da Banco BPM sulle azioni Anima Holding. Improvvisamente è come se l’ottimismo presente fino al giorno precedente al pronunciamento da parte della BCE, abbiamo ceduto il passo all’incertezza.

In questo contesto, il via libera all’aumento i capitale di Unicredit arrivato ieri dall’assemblea degli azionisti di Piazza Gae Aulenti, piuttosto che avere un impatto positivo, sta avendo un effetto negativo.

Precisiamo: la situazione di Unicredit, nonostante il forte calo atto proprio mentre è in corso la redazione del post, non è assolutamente allarmante. Su base mensile, infatti, i prezzi restano in rialzo del 5 per cento e anche anno su anno domina una prestazione positiva del 55 per cento. Unicredit è quindi una delle quotate meglio impostate di tutto il Ftse Mib. In quest’ottica il calo odierno può essere visto come un’occasione per entrare sul titolo sfruttando i valori più bassi rispetto a quelli della scorsa settimana. Tra l’altro ora le azioni Unicredit sono disponibili, sotto forma di CFD, anche sulle piattaforme di di Eightcap.

Assemblea approva aumento capitale di Unicredit al servizio dell’OPS

L’assemblea degli azionisti di Unicredit ha approvato con una maggioranza schiacciante l’aumento di capitale. Si tratta di un passaggio fondamentale per procedere con l’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Banco BPM. Il via libera ha incassato un consenso quasi unanime, con ben il 99,88 per cento dei voti favorevoli tra il capitale rappresentato, mentre i contrari sono stati appena lo 0,026 per cento. Al momento della votazione sulla proposta di ricapitalizzazione, era presente in assemblea il 67,4118 per cento del capitale sociale.

La percentuale di adesione alla proposta è forse il più forte segnale possibile da parte degli azionisti alla strategia dell’istituto bancario.

Il via libera alla ricapitalizzazione avrebbe dovuto segnare un passo di sicuro pesante in vista dell’OPS con conseguente accoglienza positiva da parte del mercato. E invece la reazione del mercato è chiaramente negativa perchè proprio poco prima del via libera, sia pure per via indiretta, era arrivata una doccia fredda all’ipotesi di OPS su Piazza Meda.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in un altro articolo, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha respinto la richiesta dell’istituto riguardante l’applicazione del Danish Compromise nell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) su Anima.

Secondo il comunicato ufficiale dell’EBA, la richiesta è stata respinta in quanto la questione sollevata eccede il mandato del questionario e non può essere risolta tramite il meccanismo di Q&A (Questions and Answers). Secondo l’EBA il tema riguarda una serie di profili e elementi che richiedono una maggiore e più ampia considerazione. Prima dell’EBA era stata la Banca Centrale Europea a negare l’applicazione del Danish Compromise per l’acquisizione delle azioni di Anima da parte di Banco BPM.

Un uno-due pesantissimo e in grado di bloccare l’OPA di Banco BPM su Anima Holding e al tempo stesso di paralizzare tutto il risiko bancario italiano a partire proprio dall’OPS di Unicredit su Piazza Meda. In pratica, se si dovesse realizzare lo scenario peggiore, il via libera dell’assemblea di Piazza Gae Aulenti all’aumento di capitale al servizio dell’OPS potrebbe rivelarsi del tutto inutile in quanto non ci sarebbe alcuna offerta. I trader hanno fiutato questa possibilità e da qui il forte calo in atto oggi. In realtà è stato lo stesso management di Unicredit nel corso dell’assemblea a mettere le mani in avanti.

Unicredit al bivio sull’OPS su Banco BPM

Il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, ha detto chiaramente a margine del suo intervento in assemblea che ogni valutazione su un possibile rilancio su Banco BPM ci sarà nel momento in cui la banca guidata da Castagna concluderà l’offerta su Anima. Questo perchè, Unicredit è intenzionata a procedere solo se ci saranno le giuste condizioni e solo se l’OPS sarà valore alla banca e ai suoi azionisti. In caso contrario, ha aggiunto il manager, l’offerta su Banco BPM sarebbe ritirata.

In pratica, lasciando perdere il passo formale rappresentato dal via libera all’aumento di capitale, se non dovessero esserci le giuste rassicurazioni da parte di Banco BPM, tutta l’operazione sarebbe annullata.

Uno scenario estremo ma che oggi sembra molto plausibile anche perchè già a febbraio il management di Unicredit aveva detto chiaro e tondo che senza il via libera all’applicazione del Danish Compromise sull’OPA per Anima, sarebbe stato possibile il ritorno dell’OPS su Banco BPM.

Cosa fare con le azioni Unicredit adesso?

Come abbiamo avuto già modo di evidenziare la view su Unicredit, a prescindere dal passo falso di oggi, resta positiva. Lato tecnico, i massimi di periodo a 55,5 euro restano comunque nell’area. Se essi dovessero essere raggiunti il titolo si potrebbe spingere anche verso i 57-58 euro. Difficile che ci possa essere una correzione marcata fino a 48 euro.

La view degli analisti resta bullish. Appena pochi giorni fa era arrivata la conferma del rating buy con target price a 63 euro da parte degli analisti di Goldman Sachs. Il prezzo obiettivo assegnato, nel raffronto con quelle che sono le attuali quotazioni della banca, implica un potenziale di upside molto ampio. Anche Equita sim in precedenza aveva confermato il rating buy con target price alzato a 58,5 euro, anche in questo caso molto sopra le attuali quotazione.

I trader possono tenere conto di queste valutazioni molto ottimistiche nella definizione delle strategie trading su Unicredit.

