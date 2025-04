Crollo Borsa Italiana - BorsaInside.com

Non cambia il trend in atto sulla borsa di Milano. Dopo il pesante ribasso di ieri, anche la sessione di oggi si è aperta con un rosso molto intenso. Il Ftse Mib, dopo circa mezzora dall’avvio degli scambi, sta segnando un calo del 2,3 per cent a causa della tempesta di vendite che sta travolgendo le banche. Considerata l’ampiezza nei segni negativi non è azzardato parlare di sell-off del settore.

L’ultima sessione di Ottava sembra proprio essere una replica della seduta di borsa di ieri con Monte dei Paschi, BPER Banca, Unicredit e la Banca Popolare di Sondrio che registrano i crolli più consistenti. E sempre come accaduto 24 ore fa, il solo settore a muoversi in controtendenza è quello delle utility che, oramai palesemente, stanno mostrando di essere un nuovo rifugio sicuro in una fase caratterizzata da una incertezza economica alle stelle.

Prima di scendere nel dettaglio analizzando più nello specifico la situazione in atto sul paniere di riferimento di Piazza Affari, ricordiamo che in situazioni di ribassi generalizzati come quella in atto su Piazza Affari, lo sbaglio più grande che si possa fare è farsi prendere dalla paura. I trader freddi possono cavalcare la situazione in atto o andando lunghi a sconto oppure speculando su un ribasso. In entrambi i casi strumenti come i CFD possono risultare molto utili perchè consentono di fare trading sia che sia necessario il possesso del sottostante. Nella tabella in basso abbiamo raccolto i migliori broker presenti in Italia.

Cosa sta succedendo a Borsa Italiana?

Alla borsa di Milano non sta accadendo nulla di diverso rispetto a quello che accade su tutti i mercati globali. L’introduzione dei dazi americani sta causando un sell-off di portata globale anche se va tenuto conto che il ritracciamento in atto è perfettamente spiegabile da un punto di vista tecnico semplicemente guardando all’ampiezza dei rialzi registrati dagli indici azionari di tutto il mondo negli ultimi anni.

Non è quindi un caso se la prima borsa a crollare dopo il Liberation Day è proprio Wall Street (e quindi secondo il classico effetto a cascata tutte le altre). La seduta di ieri è stata un mezzo dramma per il mercato azionario Usa con il Dow Jones che ha perso il 3,98 per cento a quota 40.546 punti, l’S&P 500 che ha lasciato sul terreno il 4,8 per cento a 5.397 punti e il Nasdaq che è crollato del 5,97 per cento a quota 16.551 punti. Giù tutte le big tech (Nvidia, Apple, Microsoft e Co.) le stesse che fino ad appena un mese fa erano state le grandi catalizzatrici della borsa Usa.

Se il mercato americano va a picco è ovvio che le borse europee facciano altrettanto. Milano compresa.

Il punto sulle azioni peggiori della borsa di Milano

Il settore bancario sta colando letteralmente a picco a Piazza Affari e guardacaso era il comparto cresciuto di più nel corso degli ultimi anni. Iniziamo dalla maglia nera della seduta di oggi: BPER Banca. La quotata emiliana sta cedendo il 7 per cento a 6,3 euro. Ovviamente, visto che nelle ultime settimane la tensione è stata molto alta, il rosso dell’ultimo mese è oramai pari al 15 per cento. Tuttavia (e questo la dice lunga su quanto abbiano corso molte quotate negli ultimi anni) anno su anno, nonostante il ritracciamento dell’ultimo periodo, è presente un verde di oltre il 43 per cento!

Cambiano i titoli ma non cambia il discorso. Unicredit che è il secondo peggior titolo della seduta con un ribasso del 7 per cento a 45,12 euro, nel corso dell’ultimo mese ha si perso 13 punti percentuali ma anno su anno resta un bel verde del 26 per cento. Ancora il Monte dei Paschi di Siena che oggi sta andando a picco con un rosso del 6,1 per cento che porta i valori della quotata a 6,7 euro, nell’ultimo anno ha guadagnato ben il 60 per cento!

Insomma le banche crollano si ma da mesi era sulla cresta dell’onda. Forse lo sbaglio di qualcuno è stato l’aver pensato che davvero il trend di rialzo fosse destinato ad essere infinito.

E a questo punto la domanda è d’obbligo. Come mai sono proprio le banche a pagare i dazi degli Stati Uniti? Fermo restando che ci sia tanta emotività in quello che sta accadendo, è palese che gli investitori stiano alleggerendo il loro posizionamento sul settore semplicemente realizzando una parte dei guadagni che avevano messo a segno negli ultimi mesi grazie al rally innescato dalle indiscrezioni su multiple operazioni di M&A tra vari istituti (il cosiddetto risiko del settore bancario). E’ altamente probabile che la tendenza al ribasso possa proseguire anche nei prossimi giorni proprio per effetto delle prese di profitto. Del resto c’è preoccupazione circa la possibilità che la guerra commerciale possa portare ad una recessione in molto paesi che porterebbe le banche centrali ad abbassare il costo del denaro nonostante ci sia il palese rischio di una ripresa dell’inflazione.

