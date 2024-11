Come investire nella nuova serie di Cash Collect di BNP Paribas - BorsaInside.com

Tra i vari prodotti finanziari su cui è possibile investire oggi, ecco un’opzione che permette di ottenere risultati interessanti in termini di rendimento. Stiamo parlando dei nuovi Cash Collect emessi da BNP Paribas, che offrono un maxi premio fisso a dicembre 2024.

Cosa sono e come funzionano i Cash Collect di BNP Paribas

Diciamo anzitutto che i prodotti che vi stiamo presentando sono stati emessi sul SeDex (MTF) di Borsa Italiana, e che consistono di 11 Maxi Step-Down Cash Collect Certificate su panieri di azioni.

Si tratta di prodotti finanziari attraverso i quali l’investitore può puntare alla maxi cedola in pagamento il 16 dicembre 2024, con il vantaggio che essa non è condizionata all’andamento delle azioni sottostanti.

In pratica l’investitore ha la possibilità di investire su azioni italiane oppure straniere, che si trovano all’interno di un unico prodotto appartenente all’universo Cash Collect.

Ma entriamo nel dettaglio dei possibili rendimenti di questi nuovi prodotti e del meccanismo che ne regola il funzionamento. Il premio per questi nuovi Certificate varia tre il 17,5% e il 20% dell’Importo Nozionale (100 euro) il cui pagamento è previsto per il 16 dicembre appunto.

La parte interessante è legata al fatto che questo importo è maxi ed è fisso, cioè non condizionato all’andamento dei sottostanti. Le cedole successive sono trimestrali, pari all’1% dell’importo nozionale.

I maxi Cash Collect pagano premi condizionati all’andamento del peggiore dei titoli del paniere, il che vuol dire che al momento della valutazione trimestrale, è sufficiente che il peggiore dei titoli del basket risulti al di sopra della prefissata soglia premio, che va dal 60% al 50% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottostanti, per garantire il pagamento del premio.

Questi nuovi prodotti lanciati da BNP Paribas prevedono anche la possibilità per l’investitore di recuperare in seguito eventuali premi che non sono stati pagati a precedenti date di valutazione.

Come ottenere il rimborso anticipato coi nuovi Cash Collect

Chi decide di investire su questi nuovi prodotti finanziari proposti da BNP Paribas ha anche la possibilità di ottenere il rimborso anticipato, vale a dire l’importo di 100 euro più i premi con effetto memoria a decorrere dal quarto trimestre di valutazione.

Questa opzione si rende disponibile nel momento in cui il valore di tutte le azioni del paniere risulta sueriore oppure uguale al rispettivo livello Step-Down. In particolare questa soglia corrisponde al 100% del valore iniziale il 4° e 5° trimestre, e cala di 5 punti percentuale ogni due trimestri fino a toccare il 75% del valore iniziale il 14° e 15° trimestre.

A questo punto si aprono due possibili scenari per l’investitore che giunge a scadenza (15 novembre 2028). Nel primo dei due, la quotazione di tutte le azioni che compongono il basket risulta pari o superiore al livello barriera, che può andare dal 60% al 45% in base al certificato in questione. In tal caso il prodotto rimborsa l’intero importo nozionale pari a 100 euro, nonché l’ultimo premio e quelli eventualmente in memoria.

Nel secondo caso invece la quotazione di una o più azioni che compongono il paniere risulta inferiore al livello barriera, pertanto il certificato paga un importo pari alla performance della peggiore delle azioni che lo compongono. In questo caso l’investitore si ritrova a perdere parte o tutto il capitale inizialmente investito.

Conviene investire sui nuovi Cash Collect di BNP Paribas?

Naturalmente, per capire se conviene o meno investire su un prodotto finanziario, quale esso sia, occorre fare ricerche approfondite in autonomia, ma non solo. Prima di impegnare del capitale è anche importante valutare i propri obiettivi e inquadrare il proprio profilo di investitore sulla base di alcuni criteri fondamentali che possono rappresentare un punto di riferimento anche per investimenti futuri.

Al di là di questo, per quel che riguarda in modo specifico i nuovi Maxi Step-Down Cash Collect di BNP Paribas, stiamo parlando all’atto pratico di 11 panieri azionari diverisificati, ciascuno dei quali è composto da società di primissimo piano a livello internazionale.

In questo modo l’investitore ha accesso a un prodotto che offre una vasta esposizione settoriale e geografica attraverso un unico strumento. I Cash Collect di BNP paribas permettono quindi di prendere posizione su alcune importanti realtà finanziarie tra cui figurano Telecom, Leonardo, Eni, Amazon, Intel, Dell, Poste Italiane, Tesla e molte altre.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.