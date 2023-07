Comprare azioni Poste Italiane su effetto semestrale? Boom dei prezzi

Ftse Mib nel segno di Poste Italiane nella seconda seduta della settimana. Mentre il paniere di riferimento di Piazza Affari oggi sembra riproporre pari pari la stessa situazione degli ultimi giorni (ossia andamento piatto), le azioni di Poste Italiane sono al centro di acquisti molto forti.

Quando è passata circa mezzora dall’avvio degli scambi, infatti, il prezzo delle azioni Poste segna un rialzo del 2,5 per cento a quota 10,5 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, grazie proprio al rally in atto oggi, le quotazioni di Poste rafforzano la loro performance mensile. Oggi i prezzi sono più alti di ben il 10 per cento. Molto interessante è anche il balzo accumulato nell’ultimo anno che ora è superiore al 30 per cento.

Tornando alla situazione del titolo oggi, è impossibile non stabilire una correlazione tra la vera e propria corsa a comprare azioni Poste Italiane e la pubblicazione della semestrale della quotata. Quindi per capire perchè le azioni della quotata gialla volano è necessario focalizzare l’attenzione sui conti del gruppo.

Semestrale Poste Italiane: ecco come è andata nei primi 6 mesi

Poste Italiane ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 6,05 miliardi di euro, in aumento dell’8,3 per cento rispetto ai 5,5,59 miliardi che erano stati messi a segno nello stesso periodo dell’anno precedente. Balzo in avanti anche per il risultato operativo che è passato da 1,42 miliardi di un anno fa a a 1,57 miliardi di euro evidenziando una dinamica positiva del 10,6 per cento. Scendendo nel conto economico, l’utile netto di Poste è ammontato a 1,14 miliardi di euro, un valore che si raffronta con i 985 milioni che erano contabilizzati nei primi sei mesi del 2022.

Numeri decisamente robusti che proseguono con la posizione finanziaria netta che a fine giugno era positiva per 2,53 miliardi di euro, rispetto agli 1,01 miliardi di inizio anno. Ancora alla fine di giugno, le Attività Finanziarie Totali di Poste erano pari a 580 miliardi di euro grazie all’effetto di mercato positivo pari a 4,5 miliardi.

Ad impressionare è stato soprattutto il solo secondo trimestre 2023 che ha nettamente battuto le attese degli analisti (qui avevamo parlato delle previsioni sui conti trimestrali di Poste Italiane). In particolare nel solo secondo trimestre 2023 i ricavi sono saliti dell’8,5 per cento a quota 3,01 miliardi di euro, mentre l’utile netto ha segnato un aumento del 22,1 per cento a quota 601 milioni di euro. Le previsioni degli analisti indicavano ricavi e utile netto rispettivamente a quota 2,9 miliardi e a quota 474 milioni di euro.

Proprio il fatto che i conti del secondo trimestre 2023 di Poste siano stati decisamente migliori delle attese della vigilia, potrebbe essere alla base del rally della quotata.

Comprare azioni Poste Italiane: c’è spazio per un apprezzamento

Chi è solito investire in borsa sa bene quanto importante sia avere conti migliori delle stime. Quando si verifica una situazione simile, il titolo tende ad apprezzarsi (praticamente quello che sta avvenendo oggi alla quotata).

La questione però diventa un’altra: fin dove un rialzo si può spingere? Chi non ha aperto posizioni al rialzo su Poste Italiane confidando in una trimestrale migliore delle attese, ha perso oramai il treno?

Difficile dirlo ma quello che conta evidenziare è che a Poste Italiane ha dalla sua catalizzatori di non poco conto. I vertici della società hanno infatti evidenziato che l’azienda sta continuando a seguire una rigorosa disciplina dei costi grazie alla quale sta riuscendo a mitigare le pressioni inflazionistiche ma anche a migliorare la crescita dell’utile operativo e a conseguire fiducia sulla visibilità della guidance per il 2023. Le aspettative, quindi sono positive.

