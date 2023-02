Dividendo Generali 2023 e conti 2022: previsioni. Come investire sul titolo?

Come noto a Piazza Affari è in corso la stagione della pubblicazione dei conti 2022 con annesse decisioni sul dividendo. Proprio su un titolo che nei prossimi giorni approverà i risultati di bilancio ci concentreremo in questo articolo.

La quotata in questione è Generali e la data da tenere d’occhio è lunedì 20 febbraio. Solitamente sul nostro sito diamo spazio a quotate che hanno già diffuso i conti e hanno già comunicato i risultati. Con Generali facciamo un’eccezione poichè siamo consapevoli che, spesso, le previsioni offrono più assist dei conti reali. E in effetti ci sono molti trader che sono specializzati proprio nel trading sulle previsioni di bilancio. Operativamente si tratta di speculare su un quotata che presto pubblicherà i suoi risultati usando le previsioni degli analisti. Una volta che i risultati ufficiali sono stati diffusi, si può poi operare raffrontando dati effettivi con quelle che erano le previsioni. E su questo punto l’esperienza insegna che a conti migliori delle previsioni tende a corrispondere un apprezzamento mentre mentre nella sciagurata ipotesi in cui una quotata non dovesse centrare le stime, allora potrebbero essere le vendite a scattare.

Insomma sfruttare anche le previsioni consente di investire ancora più a fondo sul titolo interessato dalla pubblicazione dei conti.

Dividendo Generali 2023 previsioni

Iniziamo la nostra analisi partendo dal dividendo. Cosa prevedono le previsioni a riguardo? A quanto ammonterà il dividendo Generali 2023? Stando al consensus degli analisti, il consiglio di amministrazione del Leone di Trieste dovrebbe proporre la distribuzione di un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) pari 1,13 euro per azione. L’intervallo indicato dal consensus va da un minimo di 1,1 euro a un massimo di 1,2 euro. Quindi, sempre in base alle previsioni, mal che va Generali staccherà un dividendo di 1,1 euro. Staremo a vedere.

I vertici di Generali hanno già anticipato che il dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) sarà staccato lunedì 22 maggio 2023 e sarà messo in pagamento il 24 maggio. L’informazione è contenuta nel calendario degli eventi societari della compagnia assicuratrice.

Conti 2022 Generali previsioni

Dal dividendo ci spostiamo ora ai conti. Stando al consensus Generali dovrebbe chiudere l’esercizio 2022 con premi lordi per 81,26 miliardi di euro (intervallo di stima compreso tra i 78,79 miliardi e gli 84,04 miliardi di euro) e con un risultato operativo nell’ordine dei 6,19 miliardi di euro (compreso tra un minimo di 5,89 miliardi di euro e massimo di 6,39 miliardi di euro).

L’utile netto della compagnia friulana, invece, dovrebbe attestarsi in area 2,81 miliardi di euro. Le previsioni più basse di utile netto sono per un dato pari a 2,54 miliardi mentre le migliori sono per un utile netto a 3,29 miliardi.

Per finire il regular solvency ratio di Generali è indicato al 220 per cento, mentre il combined ratio è stimato al 93,1 per cento.

Come investire sul titolo Generali

Quando si tratta di investire in azioni che sono alle prese con la pubblicazione dei conti, il timing è fondamentale. Vero è che i risultati 2022 di Generali saranno approvati nel consiglio di amministrazione in programma lunedì prossimo, tuttavia i risultati verranno comunicati al mercato solo lunedì prima dell’apertura degli scambi. Ciò significa che il titolo potrebbe registrare le prime variazioni di prezzo imputabili al giudizio del mercato sui conti, già nei primissimi minuti di seduta. Per questo è bene arrivare pronti all’appuntamento e avere subito la lucidità di confrontare quelle che erano le previsioni con i risultati reali.



