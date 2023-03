Ftse Mib cambia: arrivano le azioni MPS, ecco chi esce

Grandi trasformazioni sul principale indice di Borsa Italiana. Come noto, il Ftse Mib è periodicamente al centro di aggiornamenti il cui obiettivo è quello di far si che sul paniere di riferimento siano sempre presenti le quotate a maggiore capitalizzazione.

Proprio nell’ambito di questi aggiornamenti, nel mese di marzo ci sarà una grande novità. Dopo un bel pò di anni di assenza, infatti, è previsto il ritorno delle azioni Monte dei Paschi sul più importante indice di Borsa Italiana. Ovviamente essendo il listino composto da 40 titoli, è logico che se qualcuno entra significa che altre quotate escono. Vedremo dopo chi sarà a lasciare il paniere di riferimento di Piazza Affari per passare al meno importante indice Mid Cap.

Azioni MPS sul Ftse Mib: da quando?

Quando ci sarà lo sbarco delle azioni Monte dei Paschi di Siena sul Ftse Mib? In realtà già prima che arrivasse la comunicazione ufficiale, erano da giorni nell’aria delle indiscrezioni sul ritorno delle azioni MPS sul paniere di riferimento. Più precisamente è stato dal momento il socio francese AXA ha smobilitato la sua quota nel capitale di MPS (causando il tracollo delle azioni della banca toscana a Piazza Affari) che si è iniziato a parlare del ritorno di Siena tra le big dell’azionariato italiano.

Detto questo, il Ftse Italia Index Series Technical Committee ha reso noto che le azioni Monte dei Paschi torneranno sul più importante indice della borsa il prossimo 20 marzo 2023. Si tratta di un lunedì e appunto quello sarà il primo giorno di contrattazioni della banca toscana al piano che conta.

In realtà, però, sempre l’organo di Borsa Italiana depurato a questa funzionalità, ha specificato che la modifica sarà comunque effettiva già dalla chiusura delle contrattazioni del 17 marzo 2023.

Ecco chi lascia il Ftse Mib

Come abbiamo già detto in precedenza, se qualcuno arriva, nella fattispecie Monte dei Paschi, è perchè altri lasciano. MPS prenderà il posto delle azioni Buzzi Unicem che scendono sul Mid Cap. Le date sono ovviamente le stesse con modifica dal 17 marzo e cambio a partire dall’apertura delle contrattazioni del 20 marzo.

Ovviamente il cambio MPS-Buzzi Unicem, significa anche trasformazione nella lista delle cosiddette riserve che sempre il Ftse Italia Index Series Technical Committee ha annunciato essere ora formata da Buzzi Unicem (ovviamente), Saras, Bff Bank e Autogrill.

E sempre a proposito di comunicazioni, con riferimento alla periodica revisione trimestrale, lunedì13 marzo 2023 Ftse Russell renderà noto un avviso con il numero di azioni e pesi di investibilità per l’indice Ftse Mib effettivi dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì17 marzo 2023, quando Ftse Russell comunicherà anche il nuovo divisor.

Come sarà possibile investire sulle azioni MPS?

Considerando il passaggio del Monte dei Paschi sul Ftse Mib, ci saranno delle novità in merito alle modalità di investimento sulle azioni della banca toscana? Sulle azioni della banca toscana si può investire in modo tradizionale ossia attivando un conto deposito titoli presso la propria banca di riferimento. Su questo sito, però, noi ci occupiamo di trading online ed è questo lo strumento che ci interessa.

Diciamo subito che a causa della nota crisi che la banca toscana ha attraversato in tutti questi anni, non è stato mai possibile fare trading con i migliori broker online nè direttamente (acquisto di azioni reali) e nè mediante i Contratti per Differenza. Chissà se a seguito del passaggio al Ftse Mib ci potrebbero essere delle novità.

Tra l’altro ricordiamo che a partire dal mese scorso con eToro è ora possibile comprare azioni italiane reali senza commissioni. Per adesso sulla piattaforma eToro le azioni Monte dei Paschi non ci sono (ma sono presenti tante altre quotate di primo piano). Vediamo se dopo il ritorno della banca toscana sul Ftse Mib ci saranno novità.

