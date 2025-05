Trimestrale Campari - BorsaInside.com

In una seduta di borsa tutta orientata al rialzo, non può non spiccare il forte ribasso delle azioni Campari. La quotata beverage sta segnando un ribasso del 3 per cento a quota 5,87 euro contro un Ftse Mib che invece avanza dello 0,7 per cento. L’ampiezza del calo di Campari è tale da comportare l’assottigliamento della pur positiva performance mensile della quotata che ora è pari a poco più del 7 per cento. Per la cronaca anno su anno il rosso di Campari resta enorme (+40 per cento) tanto che la quotata è una delle peggiori di tutto il Ftse Mib.

Questa performance annuale debole ha però un lato positivo della medaglia: rende le azioni Campari acquistabili ad un prezzo più basso. Ovviamente non sta scritto da nessuna parte che il titolo sia destinato a crescere perchè i prezzi a sconto non sono mai garanzia di un recupero. E’ necessario che ci siano le condizioni per una ripartenza. Quello che possiamo dire è che di certo, considerando il trend odierno del titolo, queste condizioni non sono state ravvisate nei conti trimestrali della quotata.

Ad ogni modo anche se le azioni Campari sono in ribasso comunque possono essere oggetto di speculazione con strumenti derivati come ad esempio i CFD. Proprio a tal riguardo rammentiamo che uno dei broker più usati in questo periodo in Italia è IQ Option per via del suo basso deposito minimo richiesto per iniziare.

📈 Scopri di più sul broker IQ Option visitando il sito ufficiale

Analisi dei conti trimestrali di Campari

Campari ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi in leggero rialzo a fronte di una marginalità in contrazione. Più nel dettaglio la multinazionale del beverage ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti pari a 665,6 milioni di euro, in crescita dello 0,3 per cento rispetto ai 663,5 milioni di euro messi a segno nello stesso periodo dello 2024. A determinare l’aumento sia pure leggero dei ricavi è stato l’avvenuto incremento del perimetro societario che è cresciuto del 4,3 per cento trainato soprattutto dalla performance del brand Courvoisier (32 milioni di euro).

Nonostante il modesto incremento dei ricavi, Campari ha subito un calo del margine operativo lordo rettificato (adjusted EBITDA), che è passato dai 181,1 milioni di euro del 2024 a 173,7 milioni di euro registrando una contrazione del 4,1 per cento. Ovviamente a causa di questo dato anche la marginalità ha subito una contrazione scendendo dal precedente 27,3 per cento al 26,1 per cento.

Proseguendo con la lettura del conto economico, l’utile ante imposte rettificato si è attestato a 114,1 milioni di euro con un ribasso del 22,5 per cento rispetto ai 147,3 milioni del primo trimestre 2024. Logicamente in calo anche l’utile ante imposte che è scivolato a 107,1 milioni di euro, in diminuzione del 26,1 per cento.

E concludiamo con l’analisi del livello patrimoniale che alla data del 31 marzo 2025 evidenziava un debito netto in aumento a 2,46 miliardi di euro contro i 2,38 miliardi di inizio anno. Gli investimenti realizzati dalla società nel periodo sono stati considerati dal management alla base del leggero rialzo del livello di indebitamento.

Le previsioni sull’esercizio 2025 di Campari

In un contesto economico globale segnato da visibilità ridotta e potenziali pressioni esterne, il gruppo Campari preferisce adottare su tutto l’esercizio in corso un approccio improntato alla prudenza puntando su leve interne per consolidare la propria posizione.

In quest’ottica il management ha quindi confermato la volontà di concentrarsi su fattori sotto il proprio controllo, tra cui spiccano la riduzione della leva finanziaria, l’ottimizzazione dell’execution commerciale, una rigorosa disciplina nella politica dei prezzi e la razionalizzazione del portafoglio prodotti. Completamente esclusa la possibilità di effettuare operazioni di M&A almeno nel breve termine.

Campari ha quindi ribadito il proprio impegno nel raggiungimento della guidance comunicata lo scorso 4 marzo, mantenendo invariati gli obiettivi fissati per tutto l’anno in corso. I vertici hanno però precisato che alcun fattori esterni potrebbero impattare sulla performance futura della quotata. In particolare l’introduzione di dazi, i cui effetti non sono inclusi nella guidance attuale, sono stimati in circa 25 milioni di euro a livello di Ebit nel 2025.

Come è quindi andata la trimestrale di Campari?

Non è necessario essere degli esperti di bilanci societari per rendersi conto che i risultati sono imbottiti di segni negativi. Tirando le somme, infatti, il primo trimestre del 2025 ha evidenziato una crescita contenuta dei ricavi, supportata dall’ampliamento del perimetro di consolidamento, ma in parallelo ha anche evidenziato una compressione dei margini e una sensibile riduzione della redditività.

Le stime sull’intero esercizio 2025 pur essendo focalizzate sulla conferma della guidance sono da prendere con riserva perchè la stessa società ha parlato di visibilità ridotta. E il punto è che quando un titolo è poco visibile allora anche l’appeal da parte degli investitori inizia ad essere piuttosto scarso. Di questo i trader non possono non tenere conto anche perchè le azioni Campari non è che brillano agli occhio degli analisti. In un recente report di Barclay, infatti, è stato confermato il rating Equalweight e il target price a 7,5 euro. Se da un lato c’è un potenziale di rialzo rispetto ai prezzi attuali, all’altro la valutazione assegnata dagli analisti inglesi è quindi di più prudenziale esista.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.