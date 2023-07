Per le azioni BPER Banca 6 sedute in verde: sono outperform e possono salire ancora

Quello in atto sembra essere una fase molto favorevole per le azioni BPER Banca. Lasciando perdere l’andamento di oggi (comunque positivo dello 0,24 per cento in un contesto in cui il Ftse Mib resta invece inchiodato sulla parità), quello che emerge analizzando il grafico sull’andamento del titolo nell’ultimo periodo, è l’eccezionale serie di segni verdi che la quotata emiliano-romagnola ha messo in fila. Tenendo conto di quella di oggi, sono ben 6 le sedute caratterizzate da un rialzo per il titolo.

E ovviamente tutto questo non può non avere un impatto anche sulla prestazione periodica della quotata. Ecco alcuni dati che la dicono lunga sulla fase favorevole della quotata: rispetto ad un mese fa i prezzi hanno guadagnato il 18 per cento mentre su base annua la progressione è stata del 117 per cento.

Numeri record per la quotata che potrebbe spingere ad ipotizzare che non ci sia più spazio per un rally. E’ davvero così oppure il treno non è ancora passato del tutto e quindi i prezzi possono crescere?

Gli analisti di Exane hanno un'idea molto chiaro su questo punto.

Le azioni BPER Banca sono outperform per Exane

Dietro al rally lungo e prolungato di BPER Banca (ci riferiamo a quello delle ultime 6 sedute) c’è la decisione degli analisti di Exane di ribadire il rating outperform sul titolo con target price a 5,1 euro. Tenendo conto che attualmente il prezzo delle azioni BPER Banca è leggermente più basso di 3 euro, il potenziale di upside descritto da Exane arriva al 73 per cento.

Questo significa che le azioni BPER Banca possono crescere tantissimo nel corso dei prossimi mesi fino ad arrivare al target che è stato fissato da Exane. Proprio per questa ragione, gli analisti hanno anche ribadito il rating outperform che sta a significare farà meglio del settore di riferimento. Quindi nel futuro prossimo (sempre secondo il parere di Exane e non è detto che questo sia per forza vero), le azioni BPER Banca andranno meglio rispetto a quelle delle altre banche italiane.

Cosa è questa se non una chiarissima indicazione di investimento su come posizionarsi sul titolo?

Quello di Exane non è un regalo fatto a BPER Banca. In realtà gli analisti ritengono che il titolo sia ancora su valutazioni basse tendendo conto di quella che è la redditività dell’istituto. E infatti le stime che Exane ha formulato sull’utile netto di BPER sono ben sopra le previsioni del mercato. In particolare siamo a +34 per cento sull’utile 2023, a +29 per cento sul 2024 e a +20 per cento sul 2025.

Chi volesse comprare azioni BPER Banca, può usare le tante piattaforme che consentono di farlo. Dal nostro punto di vista due broker molto interessanti sono:

