Le azioni del settore bancario sono le protagoniste del Ftse Mib nella seduta di metà settimana. A guidare il paniere di riferimento di Piazza Affari sono infatti Monte dei Paschi e BPER Banca. La quotata senese avanza di quasi 6 punti percentuali a ridotto dei 4,9 euro mentre la banca emiliana segna un rialzo del 4,95 per cento a 5,11 euro. In entrambi i casi il rally è frutto della salita di Unipol nel capitale della stessa BPER Banca. Più nel dettaglio gli acquisti sul Monte dei Paschi si sono accesi perchè è convinzione di molti analisti che la mossa del gruppo guidato da Cimbri sia il segnale che in Italia ci sia spazio per un terzo polo basato sull’asse BPER-MPS mentre il rally di BPER è direttamente imputabile alla “scalata” di Bologna (per la cronaca Unipol segna una progressione del 2,65 per cento a 9,5 euro).

Chiarita quella che è la situazione in atto, in questo articolo concentreremo l’analisi sul titolo BPER Banca non solo perchè è decisamente più dinamico rispetto ad Unipol ma anche perchè grazie al rally di oggi è riuscito a rafforzare ancora di più la sua prestazione anno su anno. Come si può vedere anche dal grafico in basso, il prezzo attuale delle azioni BPER è più alto dell’84 per cento rispetto a quello di un anno fa. Stiamo quindi parlando di un titolo che è cresciuto tantissimo anche se nell’ultimo mese la progressione è stata molto più contenuta. Il rialzo della quotata su base mensile è infatti limitato solo al 3 per cento e tra l’altro è da imputare unicamente al rally in atto oggi visto che fino a ieri, a causa anche della flessione causata dalla reazione di primo stomaco del mercato all’annuncio Consob su Unipol, BPER risultava deprezzata su base mensile.

Ad ogni modo l’attuale quotazione di BPER Banca è quella giusta? Cosa pensano gli analisti dopo la mossa messa a segno da Unipol?

Come sempre accade quando si verificano notizie price sensitive, puntuali sono arrivate le valutazioni da parte degli esperti più sul pezzo. Nel caso specifico di BPER Banca a prendere la parola sono stati Equita e Intesa Sanpaolo. Possiamo già anticipare che il loro parere non sia affatto convergente.

Per Equita le azioni BPER Banca sono solo da mantenere

La sim milanese Equita ritiene che l’operazione di rafforzamento della quota di Unipol in BPER Banca sia la dimostrazione della volontà di Bologna di rafforzare il suo ruolo di azionista industriale della banca. Al tempo stesso la mossa è la conferma dell’importante ruolo della stessa BPER nella strategia della compagna assicurativa.

A ciò gli analisti di Equita aggiungono poi un terzo punto caldo: la possibilità che nei prossimi anni il titolo Unipol possa accrescere ancora di più il suo valore grazie anche ad eventuali nuove operazioni che potrebbero essere annunciato quando in autunno la quotata bolognese presenterà il suo nuovo piano industriale.

Già da questo ragionamento si intuisce dove va la presenza di Equita. Infatti mentre il rating della sim sulle azioni Unipol è buy, quello su BPER Banca resta hold. C’è quindi un abisso tra le due valutazioni visto che mentre le Unipol sono da comprare quelle di BPER sono solo da mantenere in portafoglio. Spunti, invece, arrivano dal prezzo obiettivo dell’ex Popolare dell’Emilia Romagna. Per Equita il titolo può salire fino a 5,50 euro, quasi 0,4 euro in più rispetto ai prezzi attuali. E’ quindi presente un leggero potenziale di upside. E visto che stiamo parlando di prezzi più giusti, quali sarebbero quelli di Unipol? Anche in questo caso la valutazione della sim milanese è molto più generosa. Il target price, infatti, è fissato a 10,3 euro contro i 9,5 euro delle quotazioni attuali. Il potenziale di upside delle azioni Unipol è quindi maggiore e questa è una buona notizia per gli investitori.

Per comprare azioni BPER Banca o Unipol si possono usare sia broker come eToro che banche con piattaforma trading come Fineco.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.