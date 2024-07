Per Equita le azioni Eni restano da comprare - BorsaInside

Altra seduta all’insegna dell’incertezza per le azioni Eni. La quotata, reduce da ben tre cali di fila, registra oggi un ribasso dello 0,2 per cento muovendosi in controtendenza rispetto ad un paniere di riferimento che invece avanza dello 0,4 per cento. A causa proprio dei quattro ribassi consecutivi, la prestazione del Cane a Sei Zampe relativa all’ultimo mese si è appiattita del tutto. Prezzi invariati su base mensile, quindi, mentre anno su anno persiste un verde del 7,7 per cento.

Nonostante la dinamica non brillante dei prezzi, il titolo Eni continua ad essere molto apprezzata dagli analisti. Equita proprio ieri confermava il rating Eni sul Cane a Sei Zampe ma soprattutto il target price a 19,5 euro molto avanzato rispetto ai prezzi attuali. Per la sim milanese, quindi, non solo le azioni Eni sono da comprare ma c’è anche un forte potenziale di upside. Inutile dire che questa prospettiva è un’ottima notizia per i trader bullish che già detengono azioni Eni in portafoglio ma anche per chi è da tempo in attesa del momento più conveniente per entrare. Gli attuali prezzi di Eni sono più bassi rispetto ai top di giugno, l’upsione è consistente e quindi si può pensare di comprare a prezzi più bassi in ottica rialzo.

Nuova scoperta di Eni in Messico sarà catalizzatore?

Quando il valore di un titolo è così più basso del target price è necessario trovare dei catalyst in grado di dare sostegno al raggiungimento dell’obiettivo di prezzo. Nel caso di Eni questi fattori ci potrebbero in effetti essere. Proprio ieri il management del Cane a Sei Zampe ha reso noto di aver effettuato una nuova scoperta in Messico.

Il ritrovamento è stato effettuato nel pozzo esplorativo Yopaat-1 EXP, nel Blocco 9. Stando a quelle che sono le indicazioni preliminari, il potenziale dovrebbe essere pari a circa 300-400 milioni di barili equivalenti di olio e gas associato in posto.

La joint-venture che gestisce il Blocco 9 è formata dall’italiana Eni con una quota del 50 per cento e dalla spagnola Repsol per l’altro 50.

Considerando le scoperte che sono state effettuate nel blocco 7 e nel blocco 10, si arriva ad una stima totale di 1,3 miliardi di barili equivalenti nel Bacino di Sureste. Ricordiamo che nell’area si trova anche il giacimento di Zama che è gestito da Pemex.

La nuova scoperta conferma il forte attivismo del Cane a Sei Zampe nel paese del centro-america. Al di là delle nuove scoperte, Eni sta già producendo dall’area 1 26mila barili equivalenti al giorno ossia l’1,5 pwer cento volumi upstream del colosso petrolifero italiano.

Proprio la notizia della nuova scoperta avvenuta in Messico è stata commentata dagli analisti di Equita secondo i quali il valore netto derivante dalla scoperta dovrebbe essere compreso tra i 100 e i 230 milioni di euro per la sola Eni.

Ma per HSBC e Morgan Stanley le azioni Eni sono solo da mantenere

La valutazione bullish che è stata espressa sulle azioni Eni da Equita non è condivisa da altri esperti a partire da Morgan Stanley e da HSBC. Entrambe queste banche di investimento sono intervenute proprio nei giorni scorsi sulle azioni Eni confermando il loro approccio prudente.

Sia HSBC che Morgan Stanley non sono infatti andate oltre il rating hold che in pratica implica il consiglio di mantenere il titolo in portafoglio. Per quello che riguarda il prezzo obiettivo MS lo ha fissato a 17,3 euro mentre HSBC lo ha addirittura rivisto al ribasso a 15,5 euro. In entrambi i casi siamo su due valutazioni inferiori rispetto a quella di Equita e di conseguenza c’è minore potenziale di upside.

