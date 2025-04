Azioni Stellantis e dazi - BorsaInside.com

Tra le quotate che stanno guidando il Ftse Mib c’è Stellantis. Il titolo del settore automotive registra a metà mattinata una progressione del 2,6 per cento in area 8,6 euro contro un paniere di riferimento che, nel suo complesso, avanza dello 0,8 per cento.

Il rialzo in atto sulle azioni Stellantis permette al titolo automotive di rendere meno pesante la sua prestazione negativa su base mensile. Con il verde di oggi, il rosso dell’ultimo mese scende sotto al 20 per cento. Per la cronaca, resta invece drammatica la situazione di STLA anno su anno da cui emerge un passivo del 63 per cento. Nulla di cui meravigliarsi per chi segue i mercati azionari perchè è da tempo risaputo che Stellantis è una delle peggiori quotate di tutta la borsa di Milano.

Azioni Stellantis in forte rialzo: cosa spinge gli acquisti?

Sono due i motivi per cui da mesi Stellantis è in piena crisi: le enormi difficoltà interne (un dato su tutti è il continuo ridimensionamento della quota mercato in Europa) a cui, successivamente, si è unito l’impatto negativo derivante dai dazi Usa. Ora è chiaro che i dazi come hanno determinato il recente crollo di Stellantis, sono anche in grado di rilanciare i prezzi.

E infatti sono state sufficienti delle indiscrezioni di stampa in merito al possibile ridimensionamento dai dazi Usa sulle importazioni auto per far tornare gli acquisti su Stellantis.

Scendendo nel dettaglio, secondo il Wall Street Journal, l’amministrazione Usa è pronta ad alleggerire il peso tariffario sul settore automobilistico, con misure retroattive e incentivi per la rilocalizzazione della supply chain.

Attualmente, le case automobilistiche che importano auto finite sono soggette a dazi del 25 per cento, in vigore dallo scorso aprile. A questa pressione si aggiungerà, dal 3 maggio, un ulteriore dazio del 25 per cento sui componenti auto importati, che rischia di gravare ulteriormente sui costi di produzione, penalizzando anche chi opera su suolo americano ma dipende da forniture estere.

La nuova misura, che dovrebbe essere annunciata dal Presidente nelle prossime ore, prevede che i produttori già soggetti a dazi su acciaio e alluminio non saranno ulteriormente colpiti da tariffe aggiuntive. Inoltre, il provvedimento dovrebbe avere valore retroattivo: le case automobilistiche potrebbero così ottenere rimborsi per i dazi già versati nei mesi passati.

La mossa, se confermata, rappresenterebbe un significativo passo indietro rispetto all’impostazione protezionistica adottata negli ultimi mesi, e potrebbe segnare un nuovo approccio strategico per rafforzare il comparto industriale senza compromettere la competitività delle imprese statunitensi.

Attenzione perchè stiamo parlando di rumors e non di voci ufficiali. Di conseguenza nel caso in cui dovesse arrivare una smentita non è difficile immaginare quale direzione prenderebbe Stellantis.

L’andamento odierno del titolo automotive è un pò la sintesi di quanto accaduto negli ultimi tempi con le azioni Stellantis che sono apparse in balia del tira e molla Usa sui dazi.

Pioggia di downgrade ad aprile sulle azioni Stellantis

La fase delicata attraversata da Stellantis è tutta nella raffica di tagli del target price che il titolo ha subito ad aprile. Tantissimi analisti hanno rivisto al ribasso le loro indicazioni sul prezzo obiettivo della quotata automotive. Attualmente tra i target price più bassi ci sono quelli di Mediobanca (8,6 euro, a neppure 0,2 euro dalle attuali quotazioni STLA), UBS (8,8 euro con rating tagliato a neutral) e quindi RBC Capital e Jefferies, entrambi attestati sui 9 euro.

In tutti i casi la view sulle azioni Stellantis è decisamente prudenziale.

