Azioni Campari - BorsaInside.com

L’ultima seduta settimanale prima della pausa del Primo Maggio è nel segno delle azioni Campari. La quotata del settore beverage sta mettendo a segno un rialzo del 4,6 per cento a 5,92 euro contro un Ftse Mib che è addirittura in calo dello 0,5 per cento sotto ai 38mila punti. Campari si muove in controtendenza rispetto al paniere di riferimento di Piazza Affari e la curiosità sulle ragioni alla base di questo trend così divergente sono inevitabili. Cosa sta succedendo alle azioni Campari?

Prima di rispondere a questa domanda facciamo brevemente il punto sulla situazione della quotata milanese. Tanto per iniziare va messo in evidenza che, grazie al rialzo di oggi. Campari consolida la sua prestazione su base mensile che è ora pari ad un verde del 5 per cento. Attenzione ad evitare facili entusiasmi perchè, anno su anno, c’è sempre un rosso di oltre il 36 per cento. La situazione di Campari resta quindi molto complicata e troppo legata alle novità che via via arrivano dal dossier guerra commerciale.

Di sicuro il rialzo di oggi è la dimostrazione di una persistente situazione di volatilità. Essa rende rischioso fare trading ma, al tempo stesso, è anche un’occasione per investire. Strumenti derivati come i CFD consentono di sfruttarla al meglio. Tra i broker che ultimamente sono molto popolari tra i trader italiani, segnaliamo IQ Option che fa leva su due grandi vantaggi: il deposito minimo accessibile e l’investimento a partire da 1€.

📈 Vai sul sito ufficiale di IQ Option e scopri tutte le condizioni del broker

Comprare azioni Campari: la spiegazione del rally

Dietro al rally di Campari ci sono i conti trimestrali resi noti dalla concorrente Remy Cointreau. La società francese ha chiuso il quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2024-2025, con vendite per 196,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le previsioni di mercato (196,4 milioni). Su base annua le vendite complessive si sono attestate a 984,6 milioni di euro, in ribasso del 18 per cento. Nonostante il rosso a doppia cifra possa fare impressione, esso era comunque atteso dagli analisti.

Il rallentamento registrato da Remy Cointreau è attribuibile principalmente al mercato cinese che resta in difficoltà. Viceversa il Nord America ha mostrato una forte ripresa grazie alle vendite di cognac che hanno registrato un robusto rimbalzo. Grazie a questo mix di performance differenziate, il gruppo francese ha confermato per l’anno fiscale 2025 un margine operativo organico compreso nel range tra il 21 e il 22 per cento.

Remy Cointreau prevede inoltre un contributo positivo di 5 milioni di euro all’utile operativo derivante dall’effetto tassi di cambio.

Reazioni degli analisti

Tra i primi a commentare i conti trimestrali del gruppo francese ci sono stati gli esperti di Citi i quali hanno affermato che l’assenza di ulteriori elementi negativi e le prospettive leggermente più incoraggianti potrebbero sostenere la quotata almeno nel medio termine. Sulla stessa scia c’è anche il parare di Jefferies secondo cui le azioni Remy Cointreau hanno già prezzato una situazione caratterizzata da notizia molto sfavorevoli aggiungendo però che il quadro di riferimento, a causa della guerra dei dazi, resta negativo.

Le azioni Campari si lasciano trascinare dall’euforia del settore

L’ottimismo sui conti di Rémy Cointreau si è rapidamente esteso ai principali competitor. A Parigi le azioni Pernod Ricard hanno tratto beneficio dal ritorno di una certa fiducia su tutto il settore. In questo contesto è da leggere anche la corsa a comprare azioni Campari che è in atto a Piazza Affari. Vero è che sullo sfondo l’evoluzione delle tensioni commerciali continua ad essere il principale fattore di rischio per l’intero comparto ma almeno per oggi il sentiment è positivo.

Tra l’altro sulle azioni Campari nelle scorse settimane era arrivata la valutazione degli analisti di Baclays. Gli esperti inglesi avevano ribadito il rating Equalweight portando il prezzo obiettivo a 7,5 euro. Questo nuovo target price implica un discreto potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali. Almeno nel breve termine, quindi, Campari può crescere.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.