Questa big di Borsa Italiana è a sconto del 50%. I livelli tecnici delle azioni Telecom Italia

Per chi investe in azioni è di fondamentale importanza individuare quelle quotate più a sconto che, almeno potenzialmente, potrebbero avere un buon margine di rialzo. Tecnicamente un titolo a prezzi più bassi rispetto al suo valore reale non è garanzia di positiva operazione di trading e questo perchè non sta scritto da nessuna parte che una quotata a sconto sia destinata ad apprezzarsi solo perchè costa meno di quello che dovrebbe. In gioco entrano fattori molto diversi tra loro che consentono di avere un quadro più completo e quindi di adottare decisioni di trading più informate.

In questo articolo parleremo proprio di una quotata del Ftse Mib che, stando alle proiezioni di alcuni analisti, avrebbe un margine di rialzo di ben il 50 per cento! Si tratta in pratica di un titolo che vale il 50 per cento in meno di quello che dovrebbe in base ai suoi fondamentali e che quindi ha un ottimo potenziale di rialzo. Attenzione perchè il titolo in questione, oltre che essere arcinoto in tutta Italia, è anche uno di quelli a più alta capitalizzazione di mercato tra le big di Piazza Affari. Stiamo parlando di Telecom Italia.

Azioni Telecom Italia a super sconto del 50%

Nella seconda seduta settimanale, le azioni Telecom Italia si muovono in area 0,24 euro in calo dell’1,33 per cento rispetto alla seduta di ieri. La flessione è causata dal generalizzato clima negativo che caratterizza tutto il Ftse Mib. In realtà per l’ex monopolista le ultime settimane sono state un periodo positivo sul mercato azionario.

La recente conclusione dell’offerta di scambio su una serie di obbligazioni della quotata, tutte legate all’operazione NetCo, TIM non solo è riuscita a trasferire trasferire parte del debito alla futura società che gestirà la rete, ma ha anche messo a segno uno dei migliori rialzi settimanali chiudendo la scorsa Ottava con un balzo del 9,5 per cento. Per l’ex monopolista si è trattato della migliore performance da inizio anno.

Tra l’altro (e questo lo si vede bene guardano al grafico del titolo), grazie proprio alla forte progressione messa a segno nell’ultima Ottava, Telecom Italia ha reso ancora più solida la sua prestazione su base mensile che è ora pari al 10 per cento. Se nel breve termine la situazione di TIM è quindi positiva, molto di meno lo è quella di lungo termine. Rispetto ad un anno fa, infatti, i prezzi di Telecom Italia sono scesi del 9 per cento.

Nonostante la crescita molto forte registrata nell’ultima settimana, lo spazio di apprezzamento per le azioni Telecom Italia continua ad essere molto alto. Gli analisti di Equita hanno fissato a 3,7 euro il target price dell’ex monopolista. Una valutazione simile, accompagnata da una indicazione di acquisto, non solo è decisamente più alta rispetto agli attuali valori del titolo ma implica un potenziale di upside di ben il 50 per cento. Un vero e proprio record che fa di Telecom Italia un titolo da tenere obbligatoriamente d’occhio quando si è alla ricerca di azioni a super-sconto.

Perchè Equità è così ottimista sulle azioni Telecom Italia?

Nell’analisi redatta da Equita su Telecom Italia c’è un preciso riferimento alle recenti novità sull’affare NetCo. Il fondo americano KKR (e qui siamo nell’ambito dell’analisi fondamentale) ha avuto un incontro con l’autorità europea delle comunicazioni per discutere proprio dell’affare NetCo. Al summit hanno preso parte altri operatori del settore come Fastweb e Iliad. KKR, nel corso del confronto, ha ribadito il suo impegno ad accettare le indicazioni dell’AGCOM sul mercato.

Le autorità, dal canto loro, hanno chiesto al fondo Usa altre garanzie per assicurare la trasparenza e l’accesso ai servizi passivi. Se non che KKR ha dato il suo via libera all’inclusione di queste altre garanzie in un pacchetto di rimedi che verranno presentati all’autorità entro il prossimo 23 maggio. Il fatto che sia stato preso questo impegno potrebbe avere effetti sulla decisione della stessa AGCOM che, a questo punto, non è da escludere possa slittare dal 30 maggio al 13 giugno.

Per Equita questi colloqui sono positivi e confermano la possibilità che si riesca ad arrivare ad un accordo che porterebbe al closing dell’operazione entro il mese prossimo.

Cosa dice l’analisi tecnica sulle azioni Telecom Italia

Per Equita le azioni Telecom Italia sono a sconto del 50 per cento (e quindi comprare adesso conviene) ma questo giudizio va sempre posto in relazione all’analisi tecnica sul titolo. Quali sono quindi i livelli grafici di TIM da tenere d’occhio?

I prezzi delle azioni hanno superato la resistenza posta a 0,24 euro e proprio questo passaggio ha permesso alla quotata di raggiungere 0,2550 euro. Quest’ultimo livello coincide con il lato superiore del canale che comprende il rialzo partito a marzo. Non è da escludere che i prezzi di TIM possano salire fino a 0,2740 euro. Tenendo però conto del fatto che, come detto in precedenza, i prezzi sono saliti tanto nell’ultimo mese è anche plausibile che ci possa essere una discesa fino a 0,2370 euro che praticamente finirebbe con l’annullare quanto di buono ha fin qui fatto vedere il titolo.

La situazione del colosso delle tlc è quindi molto dinamica e ciò favorisce gli spazi di investimento. Concretamente si possono comprare azioni Telecom Italia ma è anche possibile fare trading al rialzo (long) o al ribasso (short) usando strumenti derivati come i CFD. Broker come ad esempio eToro e piattaforme delle banche come Fineco consentono di operare in entrambi i modi sempre dallo stesso account.

