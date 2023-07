Rimanere bullish sulle azioni Unicredit e sale anche il target price: la valutazione di Goldman Sachs

Come tutti i titoli del settore bancario, anche Unicredit ha chiuso la prima di Ottava con un rialzo.

Come si può anche vedere dal grafico in basso, la banca guidata da Orcel ora scambia in area 21,3 euro. Il titolo, è stato il migliore del primo semestre 2023, e infatti gli indicatori di performance sono tutti molto robusti. Rispetto ad un mese fa, il prezzo delle azioni Unicredit è salito del 16 per cento mentre dal confronto anno su anno emerge un rialzo monstre di addirittura il 124 per cento.

Dinanzi a numeri come questi, la tentazione di speculare su un possibile cambio di rotta della quotata è molto alta. Del resto già già stato un forte apprezzamento e quindi, anche statisticamente, non ci sarebbe da scandalizzarsi se ad imporsi dovessero essere le prese di profitto.

Non la pensano in questo modo gli analisti di Goldman Sachs che non solo invitano a rimanere bullish su Unicredit (il rating sulla banca guidata da Orcel resta quindi buy) ma addirittura hanno ulteriormente alzato il loro target price portandolo da 27,75 euro a 29,5 euro. Considerando quello che è attualmente il prezzo delle azioni Unicredit, è impossibile non scorgere la consistenza del potenziale di rialzo. L’upgrade di target price condotto dalla banca d’affari Usa è un ulteriore elemento a supporto della strategia bullish su Unicredit.

Perchè GS invita a restare bullish sulle azioni Unicredit

Analizziamo nel dettaglio quali sono le valutazioni espresse da Goldman Sachs su Unicredit.

Tanto per iniziare la banca d’affari ha confermato le sue stime di net interest income del 4 per cento per il secondo trimestre 2023 e del 3 per cento per l’intero 2023. Gli esperti hanno poi incrementato del 9 per cento le previsioni di utili per azione sull’anno in corso, dell’8 per cento per il 2024 e dell’1 per cento sull’esercizio 2025. Ricordiamo che i conti trimestrali di Unicredit (secondo trimestre 2023) saranno resi noti il prossimo 25 luglio.

La decisione di Goldman Sachs non isolata. Durante il fine settimane, infatti, erano stati gli analisti di KBW ad esprimersi sulle banche italiane, compresa Piazza Gae Aulenti. Gli esperti avevano alzato le stime di eps e i target price delle banche italiane di circa il 6 per cento, mostrando molta fiducia proprio nei confronti di Unicredit. La banca guidata da Orcel è stata ribadita come top pick di KBW forte di un apprezzabile mix tra la valutazione attraente, il capitale in eccesso e la politica degli accantonamenti perseguita. Gli esperti di WBW avevano quindi confermato il rating outperform (ossia farà meglio del settore di riferimento) sulle azioni Unicredit. Scoppiettante il prezzo obiettivo che per KBW è di 31 euro (dai 27,59 euro precedenti).

Secondo gli analisti Usa, il secondo trimestre della banca milanese dovrebbe presentare una guidance migliore proprio alla luce del margine di interesse. Dovrebbe quindi proseguire il trend che era emerso nei primi tre mesi dell’anno.

