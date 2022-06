Short Trading Intesa Sanpaolo: ecco cosa sta facendo Ray Dalio

Azioni Intesa Sanpaolo nel mirino del fondo hedge Bridgwater Associates di Ray Dalio. Il titolo della banca italiana figura in una lista di quotate europee su cui il finanziere americano ha piazzato posizioni short. In pratica Ray Dalio sta scommettendo su un ribasso delle valutazioni della banca guidata da Messina e degli altri titoli presenti nell’elenco che è stato fornito da Breakout Point.

Complessivamente le quotate su cui sono state piazzate posizioni ribassiste sono 21 (tra cui, appunto, la nostra Intesa SP). Ad impressionare non è tanto questo numero, quanto quello relativo all’ammontare delle posizioni short. Sempre secondo i dati di Breakout Point, l’hedge fund di Ray Dalio avrebbe piazzato qualcosa come 6,7 miliardi di posizioni short su questi 21 titoli.

Le scommesse al ribasso più consistenti hanno interessato le seguenti quotate:

ASML Holding (fornitore di apparecchiature per semiconduttori, posizione short complessiva pari a 1 miliardo di dollari)

TotalEnergies (settore energetico, posizione short complessiva di 705 milioni di dollari)

Sanofi SA (casa farmaceutica, posizione short di 646 milioni di dollari).

Intesa Sanpaolo figura invece nella seconda parte della tabella, quella che comprende le quotate si cui Ray Dalio ha piazzato posizioni short più contenute (rispetto alle tre indicate nell’elenco in alto).

Perchè Ray Dalio fa short trading sull’azionariato europeo

Se un gigante della finanza speculativa come Ray Dalio ha deciso di piazzare posizioni short così ampie contro i titoli europei, è perchè le sue stime sull’andamento dell’equity del Vecchio Continente non sono affatto positive. Del resto nel report di Breakout Point, si afferma che quando si parla di vendite allo scoperto, le sole operazioni di maxi-portata che vengono in mente sono quelle realizzate in passato dalla stessa Bridgewater. Nessuno come Dalio, quindi, per quello che riguarda le scommesse al ribasso contro l’azionariato europeo. Del resto la Bridgwater Associates è specializzata nelle speculazioni contro i titoli europei avendo aperto posizioni short nel primo trimestre 2018 e 2020 per un ammontare molto vicino ai 6,7 miliardi di dollari.

Attenzione, però, perchè non è detto che la scommessa attualmente lanciato da Dalio contro le azioni europee, ammonti a 6,7 miliardi. Essa, infatti, potrebbe essere più ampia visto che, in base ai regolamenti delle authority finanziarie europee, i fondi hedge devono dichiarare le proprie posizioni corte solo se esse sono superiori allo 0,5 per cento del capitale della società shortata. Di conseguenza non è chiaro se attualmente la Bridgewater possa avere in portafoglio altre posizioni (oltre a quelle citate).

Non solo Intesa Sanpaolo: ecco le altre short position aperte da Dalio

Oltre alle azioni Intesa Sanpaolo, ci sono anche altri titoli del settore bancario/finanziario ad essere finiti nel mirino di Dalio (e anche questo non è un segnale positivo). Nel dettaglio si tratta di:

Banco Santander

BNP Paribas

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Allianz (assicurazioni)

Per la cronaca, il titolo Intesa Sanpaolo oggi sta segnando un rialzo del 2,33 per cento facendo meglio di un Ftse Mib che invece limita il verde all’1,77 per cento. Nel corso dell’ultimo mese, i prezzi delle azioni Intesa Sanpaolo hanno perso il 6 per cento mentre, su base annua la flessione è oramai superiore al 24 per cento.

