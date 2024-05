Stacchi dividendi 13 maggio 2024: elenco cedole e rendimenti, 20 in tutto

Anche lunedì 13 maggio ci saranno stacchi di dividendi su Borsa Italiana. Come già avvenuto il 6 maggio, anche in questa circostanza non ci sarà alcuna quotata alle prese con la remunerazione degli azionisti. Tutte e 20 le quotate alle prese con lo stacco del dividendo sono infatti listate su indici secondari di Piazza Affari tra cui: EuroNext Milan (1 dividendo), Star (4 dividendi), MidCap (2 dividendi) e Euronext Growth Milan (13 cedole). Come si può quindi vedere a fare la parte del leone negli stacchi del 13 maggio sarà l’indice che ingloba le PMI dinamiche e competitive.

La maggior parte dei titoli alle prese con lo stacco della cedola sono noti solo ad investitori con una certa esperienza, tuttavia si farebbe un grave errore a non considerare l’appuntamento di lunedì 13 maggio con gli stacchi delle cedole per un motivo molto semplice: tra le 20 quotate ce ne sono alcune che presentano un rendimento da dividendo molto alto, addirittura a doppia cifra come nel caso di NB Aurora che, con un dividendo di 1,13 euro, offre ai suoi azionisti uno yield del 13 per cento. Ma molto alto è anche il rendimento da dividendo di Intermonte Partners Sim che arriva al 9,39 per cento. Sul fronte opposto, ossia tra i dividend yield più bassi, segnaliamo quello di Bifire pari allo 0,88 per cento e, appena più alto, quello di Esautomotion dell’1,3 per cento.

Tutti e 20 i dividendi in stacco lunedì saranno poi messi in pagamento mercoledì 15 maggio.

E adesso vediamo nel dettaglio tutti e 20 i dividendi in stacco il prossimo lunedì. Per ogni società è indicato l’ammontare della cedola e il relativo dividend yield che è calcolato sulla base della chiusura di borsa del 9 maggio scorso.

Dividendi Borsa Italiana: stacchi 13 maggio 2024, ammontare e rendimento

In attesa del giorno più caldo sul fronte degli stacchi dei dividendi, sarà il 20 maggio prossimo il dividend day di Borsa Italiana quando tantissime quotate del Ftse Mib staccheranno la rispettiva cedola, lunedì 13 l’appuntamento sarà con ben 20 stacchi dividendi. Tra le quotate più note alle prese con la remunerazione degli azionisti ci sarà Credem che staccherà un dividendo ordinario pari a 0,45 euro.

Ecco la lista dei dividendi in stacco il 13 maggio (tutti con relativi dividend yield):

Società quotata Ammontare cedola Rendimento da dividendo Indice di appartenenza Bifire 0,0285 – 1 tranche esercizio 2023 0,88 per cento Euronext Growth Milan Cembre 1,8 euro 4,05 per cento Star Comer Industries 1,25 euro 3,85 per cento Mid Cap Credem 0,45 euro 10,06 per cento Mid Cap DBA Group 0,09 euro 3,86 per cento Euronext Growth Milan Directa Sim 0,17 euro 4,24 per cento Euronext Growth Milan EdiliziAcrobatica 0,15 euro 1,31 per cento Euronext Growth Milan Esautomotion 0,05 euro 1,30 per cento Euronext Growth Milan Franchi Umberto Marmi 0,1592 euro 2,7 per cento Euronext Growth Milan Industrie Chimiche Forestali 0,2 euro 3,96 per cento Euronext Growth Milan Intermonte Partners Sim 0,26 euro 9,39 per cento Euronext Growth Milan La Sia 0,26678 euro 6,41 per cento Euronext Growth Milan Marzocchi Pompe 0,2 euro 4,9 per cento Euronext Growth Milan NB Aurora 1,13 euro 13 per cento EuroNext Milan Orsero 0,6 euro 4,32 per cento Star Racing Force 0,09 euro 2,31 per cento Euronext Growth Milan Rosetti Marino 1 euro 2,18 per cento Euronext Growth Milan Saccheria Franschetti 0,042 euro 3,53 per cento Euronext Growth Milan Salcef Group 0,55 euro 2,12 per cento Star Zignago Vetro 0,75 euro 6,01 per cento Star Stacchi dividendi 13 maggio 2024

Cosa è il dividend yield e come investire in azioni

Il dividend yield è un indicatore finanziario che misura il rendimento in termini percentuali di un investimento in azioni in base ai dividendi distribuiti dall’azienda emittente. Il dividend yield viene calcolato dividendo il dividendo annuo per azione per il prezzo corrente dell’azione e moltiplicando il risultato per 100.

Il rendimento da dividendo è indicatore è importante per gli investitori che cercano redditi costanti dai loro investimenti in azioni. Un dividend yield più alto indica un rendimento più elevato rispetto al prezzo dell’azione, il che può essere attraente per gli investitori interessati a flussi di cassa regolari.

