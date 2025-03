Stacco dividendo trimestrale di Eni - BorsaInside.com

Tra le 40 quotate del Ftse Mib, Eni (assieme a STM) è la sola a staccare il dividendo trimestrale. Sul paniere di riferimento di Piazza Affari ci sono tanti titoli che oramai da anni dividono la loro cedola in una tranche di saldo e una di acconto, ma una ripartizione a quattro (cosa normale a Wall Street) è una particolarità. Proprio per avere diritto ad intascare il dividendo, nei giorni scorsi molti investitori si sono precipitati a comprare azioni Eni (in questo caso parliamo di titoli reali). Ecco chi ha acquistato azioni Eni prima della giornata dello stacco, avrà diritto ad incassare il dividendo (la cedola verrà messa in pagamento a partire dal prossimo mercoledì 26 marzo).

Ma vediamo allora come si stanno comportando le azioni Eni proprio nel giorno dello stacco del dividendo trimestrale.

L’andamento delle azioni Eni allo stacco del dividendo trimestrale

Nella prima seduta della settimana, il Ftse Mib registra una progressione dello 0,24 per cento. Le azioni Eni, almeno a circa un’ora dall’avvio degli scambi, figurano tra le quotate peggiori. Il titolo evidenzia infatti un calo dello 0,45 per cento pur restando sopra i 14,06 euro. Ci sono quotate che performano peggio del Cane a Sei Zampe, tuttavia il calo è evidente.

A causa del ribasso in atto oggi le azioni Eni riducono la prestazione positiva mensile all’1 per cento. Se nell’ultimo mese il titolo petrolifero non ha brillato più di tanto, anno su anno va anche peggio visto che dal raffronto emerge un rosso del 2 per cento. Più che parlare di andamento negativo delle azioni Eni sia nel breve che nel lungo termine, forse l’espressione più appropriata sarebbe performance molto incerta. E in effetti non poteva esserci esito diverso alla luce dell’andamento altrettanto incerto registrato dal prezzo del petrolio. Dall’insediamento di Trump, il prezzo del petrolio è entrato nel tunnel della volatilità a causa proprio dei timori per la guerra dei dazi. Come tutte le quotate del settore oil, anche Eni ne sta pagando le conseguenze.

Stacco dividendo trimestrale Eni: ammontare e rendimento

Puntuale come un orologio, dalle 9 ha preso il via lo stacco del dividendo trimestrale di Eni. La cedola ammonta a 0,25 euro per azione in linea con quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti della quotata dello scorso 15 maggio 2024. Complessivamente il dividendo Eni 2025, a valere sull’esercizio 2024, è pari a 1 euro per azione.

Il dato più importante quando si parla di dividendi però non è tanto l’ammontare della cedola, quanto il suo rendimento espresso dal dividend yield.

Tenendo conto del prezzo di chiusura delle azioni Eni nella seduta di borsa del 21 marzo 2025 (14,4 euro), ne scaturisce un rendimento (dividend yield) pari all’1,73 per cento. Potrebbe sembrare poco se paragonato ad altri rendimenti da dividendo delle quotate del Ftse Mib, tuttavia va tenuto conto che stiamo parlando di un quarto del dividendo Eni totale.

Chi ha diritto ad avere il dividendo Eni 2025 in stacco oggi

Non tutti gli investitori hanno diritto ad incassare il dividendo Eni. Ad esempio i trader che, attratti dal movimento registrato dal titolo proprio mentre è in corso la redazione del nostro articolo, non hanno diritto ad avere il dividendo Eni.

Più in generale la regola prevede che il diritto a ricevere il dividendo azionario spetta agli azionisti che detengono le azioni della società alla data di stacco del dividendo (ex-dividend date) secondo il seguente criterio: le azioni devono per forza essere possedute alla chiusura della sessione di borsa del giorno precedente questa data hanno diritto al dividendo. Come accennavamo in precedenza, chi acquista le azioni il giorno dello stacco o successivamente non riceverà il dividendo.

Per quello che riguarda l’accredito della cedola è sufficiente avere un conto titoli e in questo modo il dividendo verrà accreditato automaticamente secondo le tempistiche della società emittente. L’operazione di incasso è quindi molto semplice e immediata.

Il dividendo riguarda le azioni reali. Tuttavia chi volesse speculare sull’andamento del titolo Eni con i CFD, quindi senza possesso del sottostante, può tranquillamente farlo sempre alle solite condizioni. Nella tabella in basso sono riportati tutti i migliori broker, con relative condizioni applicate, che nella loro proposta includono le azioni Eni.

